Neto que esfaqueou a própria avó, disse em depoimento que ela não o tratava bem

O neto Marcio Rodrigo Zimmer, de 30 anos, que esfaqueou a própria avó, de 79 anos, na manhã de terça-feira, 12 de março, confessou o crime e disse em depoimento na Delegacia da Mulher de Araucária, que sofria com o tratamento que ela dava a ele.

A idosa segue internada em estado gravíssimo na UTI do Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

“O neto relatou que desde a sua infância sofria porque a avó deixava os outros primos baterem nele. Porém, esta versão não foi confirmada por outros familiares. Esse indivíduo já tem diagnóstico de doença mental, em um outro processo, onde a justiça entendeu que ele é inimputável”, explicou o delegado da especializada, Eduardo Kruger.

Ainda de acordo com o delegado, Marcio irá responder o processo normalmente, mas é possível que sua defesa solicite uma avaliação psicológica para verificar se no dia do crime ele compreendia a ilicitude da sua conduta. “Nestes casos o réu é absolvido impropriamente, e ele deve ser internado em um local para tratamento, por medida de segurança. Importante ressaltar que Rodrigo também já respondeu por violência contra a ex-esposa dele”, afirmou Kruger.

Relembre os fatos

O crime aconteceu por volta das 6h30, na Rua Joaquina Tonchak, no bairro Porto das Laranjeiras. De acordo com a Guarda Municipal, uma vizinha teria escutado gritos e quando foi verificar, encontrou a idosa esfaqueada e caída no chão. Na chegada da equipe, o SIATE já realizava o atendimento à senhora, que precisou ser levada às pressas ao hospital, correndo risco de morte.

Ainda conforme a GMA, o agressor fugiu do local, porém minutos depois acabou se entregando no posto da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi detido e conduzido à Delegacia para as medidas cabíveis.