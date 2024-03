Neto que esfaqueou e matou a própria avó teve prisão preventiva decretada

Marcio Rodrigo Zimmer, o neto que esfaqueou e matou a própria avó Catarina Fialla, de 79 anos, teve a prisão preventiva decretada. O crime aconteceu na terça-feira (12/03), no bairro Porto das Laranjeiras. A idosa chegou a ficar três dias internada na UTI de um hospital de Curitiba, entre a vida e a morte, vindo a falecer na sexta-feira (15).

Com a morte da vítima, o crime, que até então era tratado como tentativa de homicídio, muda de configuração e passa a transcorrer como feminicídio consumado.

Segundo a Delegacia da Mulher de Araucária, que comanda as investigações, no seu primeiro depoimento Marcio já confessou o crime e disse que o motivo de ter atacado a própria avó seria por conta do tratamento que ela dava a ele, dando a entender que desde a infância ela deixava os outros primos baterem nele. A versão não foi confirmada por outros familiares. Ainda de acordo com a DM, mesmo após o falecimento da avó, o neto manteve a mesma versão para os fatos.

A DM disse ainda que o neto sofre de transtornos psicológicos e já possui histórico de violência, inclusive contra a ex-mulher. Diante disso, há grandes chances da sua defesa solicitar exames que possam comprovar sua condição, na tentativa de uma internação para tratamento.

Relembre o crime

O crime aconteceu por volta das 6h30, na Rua Joaquina Tonchak, no bairro Porto das Laranjeiras. De acordo com o registro da ocorrência da Guarda Municipal, uma vizinha teria escutado gritos e quando foi verificar, encontrou a idosa esfaqueada e caída no chão. Na chegada da equipe, o SIATE já realizava o atendimento à senhora, que precisou ser levada às pressas ao hospital, correndo risco de morte.

Ainda conforme a GMA, o agressor fugiu do local, porém minutos depois acabou se entregando no posto da Polícia Rodoviária Federal, onde foi detido.