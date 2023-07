Netwok sobre violência doméstica está com as inscrições abertas

Agosto é o mês dedicado à campanha de combate à violência contra a mulher, porque no dia 7 desse mês, no ano de 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha. A Lei é em homenagem à mulher que ficou paraplégica em consequência das agressões que sofreu do seu companheiro na época, se tornando assim símbolo da luta contra a violência doméstica.

Nesse cenário, a gestora jurídica e criadora do projeto “Resignificando Histórias de Rosas” Mari Piancor, vai promover no dia 12 de agosto (sábado) o 1º network sobre violência doméstica “Quebre o silêncio e o ciclo de abuso”, às 14h30, na sede da Aeciar. O evento terá inscrições limitadas pelo link Clique aqui, e o valor do ingresso será de R$39,90. No final das apresentações e discussões as mulheres irão participar de um delicioso coffee break.

A Aeciar fica na Avenida das Araucárias, 5005, bairro Chapada. Mais informações sobre o network pelo fone (41) 99777-5329.

Edição n. 1372