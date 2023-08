Network sobre violência doméstica que acontece em 12 de agosto ainda tem convites disponíveis

O Projeto Ressignificando Rosas irá promover no próximo dia 12 de agosto (sábado), o 1º Network sobre Violência Doméstica, a partir das 14h30, na sede da Aeciar, que fica na Avenida das Araucárias, 5005, no bairro Chapada.

Os ingressos são limitados, custam R$39,90 e podem ser adquiridos com a organizadora do evento, a gestora jurídica Mari Piancor, pelo fone (41) 99777-5329. No final do encontro haverá uma confraternização entre os participantes, onde será servido um delicioso coffee break.

“Sabemos que essa realidade impacta a vida de muitas pessoas, sendo nossa missão unir esforços para combater esse problema. Por isso, convidamos você a participar do network para se tornar uma voz ativa na conscientização sobre a violência doméstica. Vamos trabalhar juntos para disseminar informações, oferecer apoio e ajudar aqueles que precisam encontrar saídas para essa situação”, convida Mari Piancor.

Entre os palestrantes que já confirmaram presença estão Goretti Bussolo, fundadora e presidente de honra do Instituto Todas Marias – Políticas para Mulheres da Casa Civil do Paraná. Ela é ex-empregada doméstica, com formação em Propaganda e Marketing e Processos Gerenciais pela Uninter, Pós Graduada em Estratégias no Enfrentamento à Violência, com especialização em Políticas para Mulheres pela UFPR, Tráfico de Pessoas pela UFMG e População em Situação de Rua – Escuta Humanizada pela Uninter. Goretti também escreveu o programa do atual governo estadual com a pauta “mulher e direitos humanos” e possui Comenda por Excelência no Acolhimento à Mulher de 2019. A ex-empregada doméstica também é uma poetisa por essência.

O advogado criminalista Jackson William Bahls Rodrigues é outro convidado. Ele é professor de Direito Penal e Direitos Humanos e atuante em vários casos de feminicídio. Atualmente ele representa a família da Rozelia Caldas, assassinada pelo ex-companheiro em janeiro deste ano, em Araucária.

Também participarão do network a juíza da Vara Criminal de Araucária Débora Cassiano Redmond, a escrivã da Delegacia da Mulher de Araucária Karen Larissa B. Bianchet, representantes da Patrulha Maria da Penha e demais autoridades políticas locais e estaduais.

Edição n. 1374