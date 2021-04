New Street dá exemplo de solidariedade e faz campanha para arrecadar alimentos

As doações já estão chegando na New Street e vão ajudar muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Foto: divulgação

A pandemia do coronavírus acabou criando uma rede de solidariedade gigantesca. De um lado estão as pessoas que querem ajudar, e do outro, pessoas que precisam ser ajudadas. São milhares de cidadãos por todo o país, fazendo da caridade, mais um exercício diário no combate ao vírus. Em Araucária, a campanha “Quem tem fome tem pressa – Doe alimentos”, organizada pela New Street Suplementos, vem fazendo a sua parte. O foco da ação é arrecadar alimentos, que serão doados para famílias vulneráveis de Araucária. “Queremos ajudar as pessoas que estão com o poder econômico comprometido devido à pandemia e suas restrições. Iniciamos no dia 26 de março e vamos seguir com a ação até o final de abril”, comentou a empreendedora Karina Mansano, proprietária da empresa.

As doações poderão ser entregues nas duas unidades da New Street: Avenida Archelau de Almeida Torres, 1877 – sala 1; e Rua Miguel Bertolino Pizzato 1174, bairro Iguaçu, em frente à academia P1 Fitness. “Nossa campanha conta com a ajuda de parceiros como a Confiance Auto Cash, Academia Don’t Stop, Os Piá da Fiorino, Cruel Games, Scene Fresh e Bem Casados.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021