Nicolas Santos derrota parceiro de treinos e conquista título de campeão no Imortal FC

O lutador de Araucária, Nicolas Gabriel Mendes dos Santos, 16 anos, que recentemente foi campeão dos Jogos da Juventude, acaba de conquistar mais um título. No domingo (19/11) ele lutou no Imortal FC, no Tork’n Rool, e conquistou o título de campeão faixa branca na categoria Absoluto Pesado.

O oponente do araucariense foi Nattan Novak, campeão do Road to Imortal, que fechou a categoria com seu parceiro de treinos, o próprio Nicolas, e garantiu a vaga no Imortal BJJ Pro Finals. Nattan é fera do Kickboxing e do MMA e já lutou em eventos como WGP e Spartacus MMA. Já Nicolas abriu mão de lutar a Final do Road to Imortal para evitar enfrentar seu parceiro de treinos, porém com o título do Imortal Open de Jiu Jitsu o combate entre a dupla se tornou inevitável. Fera do Wrestling e atleta de MMA Amador na Chute Boxe Monstro, Nicolas é uma grande promessa e teve sua primeira grande conquista na arte suave.

Nicolas ainda tem compromissos a cumprir este ano, no dia 02/12 ele disputará uma luta de MMA no Paranaguá Fight, em Praia de Leste; no dia 09/12 lutará kickboxing na Castro Fight Night, em Castro; e no dia 17/12 terá uma luta kickboxing no Hard Combat, na Arena Santa Fé, em Curitiba.

