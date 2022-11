No 2º turno, Bolsonaro venceu em todos os bairros de Araucária

A disputa pelo voto araucariense neste segundo turno fez com que o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, se sagrasse vencedor em todos os bairros da cidade. O levantamento foi feito pelo estudante João Vitor Bachini de Oliveira a pedido de O Popular.

Para estratificar os números, João Vitor utilizou informações disponíveis na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as quais são públicas.



A cidade foi dividida em 29 regiões, incluindo os bairros da área urbana e as comunidades da área rural de Araucária. O levantamento feito pelo jovem mostra que Bolsonaro venceu em todos os colégios eleitorais do município. Em alguns, a disputa foi apertada, como no bairro Iguaçu, em que o candidato do PL conseguiu 3.561 votos contra 3.560 de Lula. Ou seja, apenas um voto de diferença.

No primeiro turno das eleições, Bolsonaro já havia vencido na grande maioria das regiões de Araucária, mas Lula ainda conseguiu ficar à frente em sete bairros: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Lagoa Grande, Passaúna, Thomaz Coelho e Tindiquera.



O crescimento de Bolsonaro neste segundo turno também foi vertiginoso no quantitativo final de votos, principalmente quando comparado a 2 de outubro. No round inicial das eleições ele havia obtido em toda cidade 37.999 apoiadores contra 35.403 de Lula. Uma diferença inferior a 3 mil eleitores. Percentualmente, Bolsonaro havia feito 46,43% dos votos válidos contra 43,26% do petista. Já no segundo turno, o candidato do PL alcançou 45.633 votos contra 37.349 de Lula, subindo a vantagem para 8.284 eleitores. Em dados percentuais, Bolsonaro chegou a 54,99% dos votos válidos contra 45,01% do petista.

Texto: Waldiclei Barboza