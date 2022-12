No Açougue Bela Vista os clientes encontram carnes especiais para as festas de fim de ano

O Natal e o Ano Novo são épocas especiais para reunir a família e amigos para um delicioso churrasquinho, ou então, preparar pratos especiais, à base de carnes, tanto para a Ceia quanto para o almoço do dia seguinte. Há 14 anos atendendo a população de Araucária e região, o Açougue Bela Vista te ajuda a ter os cardápios das confraternizações incrementados, com carnes macias e de primeira qualidade. Além disso, no açougue o cliente encontra outros produtos diversos como sais, temperos, acessórios para churrasco e bebidas, com preços super especiais. “Sempre nos esforçamos para garantir o melhor atendimento, pois sabemos que clientes insatisfeitos costumam não retornar e também não recomendam o açougue para familiares e amigos. É por isso que também nos preocupamos em trabalhar com carnes de qualidade e sempre fresquinhas”, diz o proprietário Rivair de Jesus.







A “vitrine” de carnes do Bela Vista tem os melhores cortes, porque a preocupação é fazer com que a festa de Natal das famílias ou a confraternização das empresas ofereçam o que há de melhor. “Venha visitar o Bela Vista para conferir nossos produtos e preços. Aqui você certamente irá encontrar tudo que precisa para seu churrasco se tornar um momento inesquecível. Se preferir levar a carne temperada, para facilitar o trabalho, nós faremos isso pra você, é só entrar em contato pelo fone 3607-4973 e fazer o pedido”, convida Rivair.

Horários

O Açougue Bela Vista vai atender na véspera de Natal (24/12), com carnes assadas, mediante encomendas, e a retirada será até as 17h30. Está esperando o quê? Se você gosta de organizar tudo com antecedência e estar bem preparado para as festas, a loja já está aceitando encomendas.

“Final de ano é motivo de muita comemoração e para nós do Bela Vista, é uma alegria e uma satisfação imensa poder dizer que 2022 foi um ano de muito sucesso e realizações. Só temos a agradecer a todos os nossos clientes e amigos pelo carinho de mais um ano juntos com a gente. A equipe Bela Vista deseja a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo e que as realizações alcançadas este ano sejam apenas uma das sementes que serão germinadas no amanhã!”.

Serviço

Não deixe para última hora, encomende agora mesmo as carnes para as suas festas de final de ano. O Açougue Bela Vista está localizado na Rua Capivari nº126, jardim Iguaçu – fone 3607-4973.