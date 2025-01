No Capela Velha funcionário de distribuidora é baleado no primeiro dia de trabalho

Na tarde de terça-feira (21), um tiroteio ocorrido em uma distribuidora de bebidas,na rua Sônia Budziak, no bairro Capela Velha, mobilizou equipes da Guarda Municipal e resultou na apreensão de drogas e uma arma de fogo. O crime aconteceu em um estabelecimento, onde dois homens foram atacados a tiros por indivíduos encapuzados.

A vítima, identificada como Thiago Henrique de Oliveira, foi atingida pelos disparos e levada ao Hospital Municipal de Araucária (HMA) por um civil que utilizou seu carro para prestar socorro. No hospital, Thiago relatou aos guardas municipais que estava em seu primeiro dia de trabalho na distribuidora ao lado de outro funcionário, quando foram surpreendidos por dois homens armados que desceram de um veículo e atiraram contra eles. Thiago foi atingido, enquanto seu colega conseguiu escapar sem ferimentos.

Diante da gravidade do ocorrido, uma equipe da Guarda Municipal foi acionada para prestar apoio aos agentes que realizavam a escolta do ferido no hospital. Paralelamente, outras equipes se deslocaram até o local do crime, onde já havia o isolamento da área para a realização dos procedimentos legais..

O proprietário do imóvel, ao ser contatado, permitiu a entrada das autoridades no estabelecimento para averiguação. No interior do local, foi encontrada uma sacola plástica verde contendo 76 buchas de cocaína, uma arma de fogo, R$ 351 em espécie de diferentes valores e uma máquina de cartão. Diante das evidências, todos os itens foram encaminhados à delegacia.

A motivação do ataque ainda está sendo investigada, e até o momento não há informações sobre a identificação dos autores dos disparos. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer os fatos e identificar os responsáveis pelo crime.