No Capela Velha, GMA prende dois suspeitos por posse e tráfico de drogas

Na noite de sábado (18), durante patrulhamento preventivo na rua Bico de Lagre, próximo às escolas Egle Cordeiro Machado e Pinto e Escola Linconl Coiimbra, uma equipe da Guarda Municipal foi informada por populares sobre a ocorrência de posse e tráfico de drogas em frente ao portão da escola Linconl.

Ao se deslocarem ao local, visualizaram um indivíduo próximo ao portão, que foi abordado e se identificou como Afrânio. Durante a revista, foi encontrado em sua posse um pacote contendo cocaína. Questionado sobre a origem da droga, ele informou que havia comprado na distribuidora de bebidas em frente à escola.

A equipe então se dirigiu à distribuidora e abordou o responsável pelo estabelecimento, que se identificou como Ícaro. No balcão de entrada, a equipe avistou um pacote contendo diversos pacotes de cocaína. O indivíduo declarou que a droga pertencia ao dono do estabelecimento e que ele havia deixado o pacote no local recentemente.

Ícaro se recusou a entrar em contato com dono e confirmou que no local havia venda de drogas, informando que cada pacote era vendido por R$ 10,00. No local, foram apreendidos 57 embalagens de cocaína, totalizando 9,3 gramas, 3,6 gramas de maconha, R$ 69,00 em dinheiro trocado, duas máquinas de cartão e um celular.

Diante da situação, a equipe deu voz de prisão Afrânio e Ícaro. Na delegacia, o indivíduo que inicialmente havia se identificado como Afrânio, revelou seu verdadeiro nome, que é Natanael.