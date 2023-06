No Capela Velha, mulher se tranca no quarto com o filho de 2 anos para escapar do marido

Por volta das 9h20 do último domingo (11) na Rua Jaburu, no bairro Capela Velha, a Guarda Municipal recebeu uma denúncia de tentativa de feminicídio. De acordo com o relato da vítima, o filho de 2 anos do casal, que possui a Síndrome do Espectro Autista, havia passado a noite inteira tossindo. Devido a isso, a mãe e o pai passaram a noite acordados, o que deixou o agressor irritado e violento. De manhã, o sujeito agrediu a esposa com socos e chutes e ainda deixou claro que iria matá-la se ela acionasse a GM.

O indivíduo então pegou uma faca e a mulher se trancou no quarto com o filho. Foi nesse momento que ela ligou para a Guarda Municipal. Quando os agentes chegaram no local, encontraram mãe e filho trancados no quarto e com um guarda-roupa caído contra porta, sendo esse objeto que impediu a mulher de ser morta.

Ao perceber a chegada das viaturas, o agressor fugiu para uma mata, porém imediatamente o local foi cercado. Quando saiu na rua, ele foi abordado e preso. O agressor ainda disse aos policiais: “Fui preso por pouca coisa! Da próxima vez irão me prender por coisa muito maior!”

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da justiça, sem arbitramento de fiança.