No Capela Velha, operação aprende drogas e armas. Três pessoas foram presas

Uma ação conjunta da Delegacia de Polícia Civil de Araucária e da Guarda Municipal da cidade, com o apoio do Grupo de Operações com Cães da GM de Curitiba apreendeu drogas e armas e prendeu uma pessoa na rua Bico de Lacre, no bairro Capela Velha, na manhã deste sábado, 19 de dezembro.

A operação deflagrada na manhã de hoje é fruto de investigações que vinham sendo conduzidas pela equipe do delegado Tiago Wladyka para desmantelar o tráfico de drogas na região do Capela Velha.

Com base em informações obtidas ao longo das investigações, o delegado requisitou à Vara Criminal de Araucária ordens de busca e apreensão e prisão contra uma pessoa, que seria o traficante responsável pela prática criminosa na região. Com as autorizações judiciais deferidas pelo Poder Judiciário, a Delegacia solicitou apoio as GMs de Araucária e Curitiba para efetuar os cumprimentos.

No endereço em que se deu a busca de hoje foram encontrados cerca de 800 gramas de maconha. A droga estava escondida na casa e foi localizada pelos cães farejadores do GOC. Também foram apreendidas três armas de fogo: uma espingarda calibre 12 automática, uma pistola Ponto 40 e um revólver calibre 38, além de farta munição. Três pessoas foram presas, autuadas em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Todos os presos e o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Araucária para os procedimentos cabíveis.