No Centro, dupla é presa com 1,5kg de maconha e “um tanto” de cocaína

Nesta quinta-feira (27), dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas nas proximidades do campinho de futebol Pedro N. Pizzato, no Centro. A abordagem aconteceu após a polícia receber informações precisas sobre uma possível entrega de drogas na região.

Durante o patrulhamento, a equipe policial abordou [um veículo branco, com dois homens identificados como Leonardo e Rauan.

Em revista pessoal, foram encontradas várias buchas de cocaína nos bolsos de Leonardo. Já no interior do carro, os policiais localizaram dois tabletes de maconha. O total de itens apreendidos inclui 1,534 KG de maconha, 14 ziplocks de cocaína, três celulares e um carro.

Diante do flagrante, a dupla recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Ambos foram algemados e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araucária, juntamente com as drogas e objetos apreendidos.