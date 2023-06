No Dia dos Namorados, homem é preso por embriaguez ao volante no Capela Velha

Na madrugada da última segunda-feira (12/06), na Rua Avestruz, no bairro Capela Velha, a Guarda Municipal de Araucária flagrou um veículo circulando em alta velocidade e com os faróis apagados. Apesar da ordem policial, o motorista não obedeceu à abordagem policial, sendo preciso perseguir o veículo até forçar sua parada.

Segundo a GMA, o estado de embriaguez alcoólica do homem era visível e lhe foi oferecido o teste do bafômetro, cujo resultado acusou 0,88MG/L, o que configura crime de trânsito. O sujeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.