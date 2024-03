No Estação, homem invade a igreja para agredir a ex e acaba preso

No último sábado, 23 de março, a Guarda Municipal de Araucária atendeu mais uma ocorrência de Lei Maria da Penha.

A situação aconteceu na parte da tarde, por volta de 13h, na Rua João Assef, no bairro Estação, um homem sob efeito de bebida alcoólica invadiu uma igreja e tentou agredir sua ex-companheira.

As pessoas que estão no local o impediram e acionaram a Guarda Municipal. Uma dessas pessoas, ao tentar conter o homem, teria recebido um soco no rosto.

Quando a equipe da GM chegou ao local, conseguir deter o sujeito. Com o interesse da ex-companheira e da vítima da agressão em representar criminalmente, o homem recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado a delegacia para as providências cabíveis.