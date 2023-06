De acordo com o SIMEPAR, no final de semana o céu estará claro e terá muita ventania. Nessa sexta-feira (09/06), a mínima é de 11° e a máxima de 22°, com as rajadas de ventos chegando a 40 km/h.

No sábado (10) a mínima permanece a mesma e a máxima aumenta para 23°, assim como os ventos que vão para 42 km/h. No domingo (11) a ventania aumenta drasticamente para 52 km/h. A mínima é de 14° e a máxima de 24°.

Foto: Marco Charneski.