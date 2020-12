No Jardim Israelense, atiradores invadem reunião familiar e matam dois. Uma criança também foi baleada.

Compartilhe esta notícia

As forças policiais de Araucária dão atendimento nesta tarde de domingo, 20 de dezembro, a uma situação de duplo homicídio no prolongamento da rua Arapongas, no bairro Capela Velha, já na comunidade do jardim Israelense.

De acordo com o apurado até o momento, de dois a três atiradores entraram numa casa onde acontecia uma confraternização familiar e dispararam diversos tiros de pistola. Aparentemente os alvos seriam dois rapazes. Porém, quatro pessoas foram baleadas. Uma delas uma criança, que foi atingida no joelho e encaminhada ao Hospital Municipal de Araucária (HMA).

Mãe morreu no lugar do filho

Ainda conforme o levantado até o momento pelas equipes policiais, os bandidos entraram na residência em busca de dois alvos específicos. Um deles foi morto. O outro, porém, teria se livrado dos disparos porque sua mãe se colocou entre ele e os atiradores. Ela acabou morrendo.

Até o momento não foram divulgados o nome das vítimas, até porque a situação ainda está em andamento. Mais informações você confere em breve aqui mesmo no site do jornal O Popular do Paraná.