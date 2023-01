O profeta Isaías viveu no oitavo século antes de Cristo, mas, suas palavras, bem que poderiam ser confundidas com o próprio Jesus. Ele anuncia um novo tempo, com uma série de sonhos, de projetos, que se concretizaram plenamente em Cristo. É ele que vai afirmar: ‘no meio das trevas, brilhou uma luz, pois nos nasceu um menino, cujo nome será Emanuel’. Os grandes homens são aqueles que ajudam o povo a crer em tempos melhores, mesmo quando tudo ao redor faz crer o contrário. Que conseguem tocar no coração das pessoas a certeza de que as coisas podem mudar e ser diferentes. Foi isso que fez Isaías, mesmo cercado por uma realidade totalmente adversa, de muita corrupção e pobreza. Ele, com certeza, não poderia imaginar quem seria esse menino e nem qual seria o seu nome e, muito menos, quando ele iria se manifestar ao mundo. Mas acreditou e suas palavras bem que poderiam ser confundidas com a vida de Cristo, que veio para ser a luz e brilhar no meio das trevas.







A vinda de Jesus ao mundo trouxe um novo amanhecer para a humanidade, carregado de esperança para os sofredores e pecadores de modo geral. Ele moveu os corações para se abrirem ao outro, ensinando que a vida só tem sentido e razão de ser, quando colocada a serviço dos outros. Ele mesmo vai afirmar: ‘eu não vim para ser servido, mas para servir, e dar a vida em resgate de muitos’. Um serviço feito com alegria, pois, não existe maior alegria do que aquela que provém do amor partilhado, doado, do sacrifício realizado em prol do próximo. Ele, através de suas palavras, revelou ao mundo o rosto profundamente amoroso do Pai. Suas palavras iluminaram a vida de tantas pessoas da época, fizeram crer num mundo sem desigualdades, onde todos sejam irmãos uns dos outros. A sua arma foi o amor, através de gestos concretos, que levantaram tantas pessoas abaladas ‘como ovelhas sem pastor’.

Jesus continua se manifestando hoje ao mundo como a luz verdadeira, que vem abrir os horizontes das pessoas, para acreditar em tempos melhores. A sua luz, quando inunda o nosso ser, se transforma num facho de esperança para aqueles que estão ao nosso redor. É impossível permanecer indiferente diante de alguém, carregado pelo brilho do encontro com o Mestre. O desejo é revelar o imenso amor de Deus para com cada um, carregado por essa certeza de que Deus não nos abandona, mas, como aquela mãe atenciosa e zelosa com os seus filhos, está sempre ao nosso lado. Ele, quando esteve no meio de nós, apontou o caminho, foi ao encontro dos mais necessitados e sofredores, falou ao ar livre, carregado de amor e de compaixão para com os excluídos da sociedade. Um amor jamais visto, jamais tocado, porque genuíno e verdadeiro, querendo somente e unicamente o bem do outro.

O encontro com a luz, que é Jesus, desperta em cada um de nós o desejo de sermos luz na vida dos irmãos. Movidos pelo seu amor, somos inclinados e direcionados a levar a semente da esperança, de que as realidades nefastas e destruidoras, podem mudar e dar lugar a uma humanidade onde reine a paz e o amor. Essa luz, que se chama Jesus, só ela pode trazer ao mundo a certeza de novos tempos. Somos chamados a ser testemunhas dessa luz, através das nossas palavras, dos nossos gestos e ações. E, como Jesus, sejamos uma luz a constantemente brilhar no meio das trevas.