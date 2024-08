No sábado (17) venha fazer uma viagem no tempo com a festa “Discoteca Animada Rock And Roll”

As festas retrô são uma ótima maneira de reviver a nostalgia dos anos 70 e 80. Naquela época, os eventos eram conhecidos por sua música, danças e roupas extravagantes. Para recriar essa atmosfera e levar o público a uma verdadeira “viagem no tempo”, a Ocean Marketing Estratégico apresenta a “Discoteca Animada Rock And Roll”, uma festa que trará uma seleção cuidadosamente escolhida com os maiores hits do passado. Esse encontro acontecerá no dia 17 de agosto, às 20 horas, em uma chácara localizada no bairro Campina da Barra.

Além de reviver a era de ouro da discoteca, o evento terá uma função social, pois terá renda revertida para três projetos que acontecem em Araucária: Grupo de Escoteiros Gralha Azul, Associação Juventude Araucária – AJA e Projeto Ajudando a Quem Precisa. São três projetos que beneficiam crianças, jovens e adultos de várias comunidades.

Os grupos de escoteiros, de forma global, foram eleitos como ONG’s que mais apoiam a educação não formal. O grupo contribui com a educação e formação social de crianças e jovens em cidadãos ativos, que sejam úteis em suas comunidades e ajudem a construir um mundo melhor. O grupo precisa de ajuda para fazer reformas na futura sede.

O AJA mantém um cursinho solidário gratuito que ajuda jovens de baixa renda que não podem pagar um cursinho particular, a se prepararem para o vestibular. O projeto também oferece refeições para estes estudantes, sem custo algum.

Já o projeto “Ajudando a Quem Precisa” existe há oito anos e é desenvolvido por um casal de moradores do bairro Capela Velha. Eles abrem a porta da própria casa para preparar mais de 450 marmitas, uma vez ao mês, e as distribuem gratuitamente às famílias de duas comunidades carentes do município.

“Nós entendemos que um evento beneficente é uma das formas mais impactantes de arrecadar fundos e conscientizar o público sobre causas sociais importantes. Por isso, contamos com a participação de todos vocês!”, convida Cristiane Ferreira, da Ocean.

A Ocean Marketing Estratégico adotou práticas de sustentabilidade na organização e no pós-evento. Será uma festa imperdível, com muitas atrações, entre elas a animação de um DJ, exposição de desenhos dentro da temática retrô e sorteio de brindes para os melhores caracterizados.

Serviço

Os ingressos custam R$ 50,00 e mais a contribuição de 1 kg de alimento e podem ser adquiridos pelos fones (41) 99948-8440 com Juarez, (41) 99726-1378 com Jeane e (41) 99992-0359 com Joselito. A chácara onde acontecerá a festa fica na Rua Alberto Soczek, 1811, no bairro Campina da Barra. “Restam poucos ingressos, então se apresse, vá separando aí o seu traje retrô mais estiloso e vem se divertir!”, convida a organização.

Edição n.º 1428.