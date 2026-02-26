Na noite desta quarta-feira, 25 de fevereiro, por volta de 20h, uma equipe da RONE estourou um laboratório caseiro de refino de cocaína instalado por traficantes na Rua Marcelino Jasinski, no bairro Tindiquera.

As informações chegaram até a equipe da PM por meio de uma denúncia. No local foram encontrados vários materiais utilizados para o refino da droga, além de equipamentos utilizados no seu acondicionamento.

A ação dos policiais resultou na apreensão de 35 kg de cocaína, 1 prensa hidráulica, 1 aparelho celular, 3 balanças de precisão e 6 frascos contendo éter, acetona e álcool. O tombo no tráfico pode superar R$ 1 milhão, que é o valor que seria arrecadado com a venda do entorpecente já fracionado. Ninguém foi preso. Todo o material foi levado à Delegacia de Polícia Civil da cidade.