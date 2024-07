Nobre Alfajor trouxe para Araucária o doce mais tradicional da confeitaria argentina

Típico da Argentina, o alfajor é um doce queridinho por muitos, inclusive por brasileiros. Difícil encontrar quem não aprecie essa guloseima recheada com doce de leite e coberto com chocolate.

Quem mora em Araucária e aprecia um bom alfajor, talvez ainda não saiba que na cidade existe uma empresa que fabrica o doce. Isso mesmo! Desde 2020 a Nobre Alfajor trouxe a sede de Maringá e se instalou no Município, buscando uma expansão de vendas.

“Visando atingirmos o mercado nacional, foi necessária a mudança para termos uma melhor logística e também para ficarmos mais próximos de nossa família, que mora no litoral. Também enxergamos a oportunidade de uma melhor qualidade de vida, longe do trânsito e movimentações das grandes cidades”, relatam os proprietários Anderson Calisto e Kelli F. Viana.

Anderson comanda a maior fábrica de alfajor do Paraná

Araucária pode comemorar a vinda da Nobre Alfajor, pois hoje conta com a maior fábrica de alfajor do Paraná e um dos maiores distribuidores de alfajor do Brasil. A Nobre Alfajor também se tornou referência na fabricação do doce.

O começo de tudo

A Nobre Alfajor foi fundada pelo casal Anderson e Kelli em 2015, mas eles nem sempre trabalharam no ramo de doces. Anderson é da área de segurança do trabalho e meio ambiente e atuava como especialista em atendimento de emergências químicas. Quando decidiu montar a empresa, a esposa Kelli largou o emprego para o acompanhar. “Tenho quase 10 anos de experiência na área de atendimento a emergências químicas, então para iniciar a vida empreendedora, decidimos nos mudar para Maringá. Mas como na região minha profissão não era tão requisitada, e longe das oportunidades dentro da minha área profissional, iniciamos nossa jornada empreendedora em um pequeno cômodo de 9m², em nossa casa. Assim que saíram as aprovações pela vigilância sanitária, em 18 de agosto de 2015, realizamos nossa primeira produção de alfajor, de forma totalmente manual”, conta o empreendedor.

Com a decisão de mudar para Araucária, o casal não sabia o que iria enfrentar, principalmente com relação à receptividade de uma nova empresa que passaria a compor o setor industrial da cidade. “Fomos surpreendidos com um excelente apoio da Prefeitura e seus devidos órgãos de licenciamento. Com as orientações e exigências extremamente profissionais da Vigilância Sanitária, iniciamos nossas operações na cidade. Atualmente temos 23 funcionários na empresa, sendo 90% moradores de Araucária”, diz.

Também com a fábrica operando no Município, a empresa conquistou melhores acessos ao mercado da região metropolitana de Curitiba, evolução na logística, e conseguiu ter uma ação rápida para expansão nacional. “Hoje o foco da empresa é exclusivamente a produção de alfajores. Porém temos o lançamento de um novo produto chamado Stitt Bellga, que após uma viagem que fizemos para Argentina, trouxemos esta ideia para o Brasil”, relata Anderson.

O processo de produção segue um padrão rigoroso de qualidade

Receita secreta

Quem prova os doces da Nobre Alfajor, fica sempre com a seguinte opinião: “A embalagem é linda, mas quando experimenta o alfajor se surpreende com o sabor e qualidade”, isso porque a receita foi cuidadosamente elaborada e testada pelos empreendedores, e deu super certo. “Minha esposa comprou um alfajor argentino enquanto morávamos ainda em Itajaí (SC), e ao consumirmos e termos aquela experiência maravilhosa, enxergamos ali uma verdadeira oportunidade. Na época eu fazia o curso de Engenheira Química e com acesso ao conhecimento dos professores e laboratórios na faculdade, conseguimos chegar a uma receita única e que preserva as verdadeiras características de um autêntico alfajor nobre”, explica Anderson.

Ele conta ainda que originalmente a receita do alfajor é árabe, e seu consumo se fortaleceu na Espanha, depois ganhou muita força na América do Sul, se tornando o doce tradicional na Argentina. “Hoje nossos alfajores são dignos de dizermos que temos um alfajor com tradição argentina fabricado no Brasil. O alfajor não é um produto muito popular no Brasil, mas quando falamos de mercados consumidores, eu resumiria em uma única palavra: qualidade. Então o mercado, ao se deparar com os alfajores, prioriza qualidade, tanto no sabor quanto na apresentação”, ilustra.

Produção

Quando iniciou suas atividades, a Nobre Alfajor tinha uma produção de aproximadamente 144 unidades por dia, com um consumo mensal de 68kg de doce de leite e 50kg de chocolate. “Tínhamos como meta inicial vender 100 caixas por semana, hoje chegamos a quase 200 caixas vendidas por hora. E atualmente nossa produção de alfajor chega a 21 mil unidades por dia, com o consumo mensal de 9,6 toneladas de doce de leite e 7,2 toneladas de chocolate”.

Expansão

Toda empresa almeja o crescimento, e com a Nobre Alfajor não é diferente, tanto que seus gestores se preparam para três novas etapas desafiadoras: exportação do alfajor para o mercado americano; construção da maior fábrica de alfajor do Paraná; e preparação da empresa para abertura de investidores. “O mercado atual de doces sempre será forte em nosso país, porém destaco que hoje vivemos uma época onde o consumidor está exigente por produtos de qualidade”, afirma Anderson.

Serviço

A Nobre Alfajor está localizada na Rua Londrina, 597 – bairro Iguaçu e o telefone de contato é o (44) 99862-269. Para conhecer mais sobre a empresa, acesse o site www.nobrealfajor.com.br ou a acompanhe nas redes sociais: Facebook Nobre Alfajor e Instagram @nobrealfajoroficial