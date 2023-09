Noite de sexta-feira é marcada por homicídio na comunidade Jardim Israelense

Na noite desta sexta-feira (29/09), a comunidade de Jardim Israelense, localizada na região de Campina da Barra, foi abalada por um trágico incidente que tirou a vida de um jovem identificado como Willian Soares. O crime aconteceu nas proximidades do campinho da associação de moradores da comunidade, na rua Juventino.

De acordo com informações preliminares, pelo menos sete disparos de uma pistola calibre.380 atingiram o rapaz, o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) foi acionado imediatamente por testemunhas, mas quando chegou ao local, infelizmente constatou que Willian já estava sem vida.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas e chegaram ao local para realizar o isolamento do local do crime enquanto aguarda a chegada do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Científica. O IML irá realizar a remoção do corpo para que seja realizada uma autópsia para identificar quantos tiros atingiram a vítima e onde ele foi atingido.

Até o momento, não há informações sobre a motivação por trás do homicídio, e nenhuma das testemunhas presentes no local relatou conhecer o autor ou autores dos disparos.

Segundo informações, Willian estava se divertindo em uma partida de futebol no campinho local antes de ser alvejado. Após o jogo, enquanto se dirigia para casa pela rua Juventino, o jovem foi surpreendido pelos disparos fatais.

Qualquer informação sobre a identidade do atirador ou da motivação de crime pode ser informada, de forma anônima, através da central do Disque Denúncia pelo telefone 190 ou 3641 – 6000.

Confira a live que realizamos no local: