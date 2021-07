Nos comunicamos, para quê?

Desde o ventre materno, a comunicação faz parte do cotidiano humano. Somos incentivados a conversar com a criança intrauterina para ela se fazer pertencente ao mundo que mais tarde virá a conhecer.

Quando pequenina, incentivamos a fala, a comunicação da criança a todo momento, seja por meio de músicas, histórias, conversas nas atividades rotineiras e também por gestos e ações.

Assim, desenvolvemo-nos ao longo de toda a nossa vida. Cada dia que passa subimos mais um degrau na nossa comunicação e ela se torna tão diversa… pois nos comunicamos com seres de todas as espécies, sejam eles animais, vegetais e até objetos.

A força em querer compartilhar com aqueles que amamos nossas conquistas e sentimentos é inerente, por isso, estamos sempre demonstrando esse ato, até mesmo com um simples sorriso, e este já comunica muito.

Nossa face, as expressões que ela é capaz de fazer dizem muito sobre nós, sobre como estamos. E agora em um período em que os rostos estão parcialmente cobertos e vozes abafadas pelo uso de uma, ou duas, máscaras, como fazer?

Aí vem o poder da comunicação!

Nos comunicamos por gestos, trejeitos, palavras escritas em tantas plataformas que precisamos utilizar hoje em dia que o contato físico ficou distante. A tecnologia nos permitiu aparecer em um vídeo na casa daqueles que estamos distantes e com saudades, mas, quanto aqueles que estão perto, como me comunico com eles?

Estamos em um período de recesso escolar ainda enfrentando uma pandemia, mas não podemos deixar as relações serem esquecidas. Dê aquele telefonema, por áudio ou vídeo, já que hoje temos essa possibilidade, converse com aqueles que amam, com amigos, conhecidos, grupos da escola, igreja… mas não deixem de se comunicar.

Compartilhe sentimentos bons, leia livros, cante, dance, utilize-se de várias formas de comunicação para se expressar, deixe a vida fluir!

Aprecie essa pequena pausa na rotina escolar!

Texto: Swelen Freitas Gabarron Peralta – Departamento de articulação pedagógica

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021