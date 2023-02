Nos Embalos de década de 1970

Destaque especial na década de 70, o Grupo “Cesar e Seus Solistas”, foi um Conjunto Musical que animou centenas de bailes dentro da cidade de Araucária assim como em cidades vizinhas e até mesmo fora do Estado do Paraná.

Formado por um grupo de cinco amigos era bastante conhecido e muito solicitado por diversos setores e clubes para animar os mais diversos eventos. O grupo começou a se destacar desde a década de 60, e dentro da década de 70 foi o auge de seu sucesso, mas, com a invasão de músicas estrangeiras e o ritmo chamado discoteca começava a tomar conta e se tornar sucesso, nosso grupo foi escasseando suas apresentações, até que na década de 80, já fazia poucas apresentações e seus componentes se distanciaram.

Ainda que o sucesso fosse amigo do Conjunto, todos os seus componentes eram homens que exerciam profissões diversas, assim para melhor apresentá-los citaremos seus nomes da esquerda pra direita: DIMITRY VORONKOFF no pistom exercia a Profissão de Marceneiro (de saudosa memória) era conhecido como PENINHA, ZIDONIO CESAR BARATTO no teclado, exercia a função de Fotógrafo e foi proprietário da Foto Elite, também era o Líder do Conjunto que levava o seu nome do meio (de saudosa memória), DEMÉTRIO era o Guitarrista (não possuímos maiores dados). IPENOR BARATTO na guitarra e saxofone, exercia e ainda (raramente) exerce a função de Alfaiate, HAMILTON HARTKOFF responsável pela Bateria exercia também a função de Padeiro e trabalhou na Panificadora Rosália (de saudosa memória).

Esse Grupo Musical foi um dos que mais sucesso fez durante muitos anos, todos os clubes sociais que existiram na cidade teve bailes animados por CESAR E SEUS SOLISTAS, atualmente não temos na cidade nenhum dos antigos clubes e as sociedades que mantinham suas atividades e associados também fecharam suas portas e encerraram as atividades, talvez se o Conjunto ainda estivesse em atividades, já não encontrariam um lugar ou um baile para animar.

Para nós ficou a lembrança de um excelente grupo musical e dos bons tempos dos grandes bailes que nossa cidade já teve.