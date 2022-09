Notas políticas

Segunda cota

Faltando pouco mais de uma semaninha para as eleições de 2 de outubro, os partidos políticos já andaram depositando na conta dos candidatos mais uma cotinha (ou a primeira) do fundo partidário para auxiliar no custeio dos gastos de campanha. Os dados estão disponíveis no site do Superior Tribunal Eleitoral (TSE) e esta Coluna atualiza agora para vocês quanto os postulantes de Araucária já receberam.

Rosane Ferreira

Candidata ao Senado Federal, Rosane Ferreira vem bancando sua campanha com R$ 343.197,40 que recebeu das direções estadual e nacional do PV.

Olizandro Jr.

Até a manhã desta quarta-feira, 21 de setembro, Olizandro Junior (PSB) totalizava R$ 254.498,00 em valores recebidos da direção estadual de seu partido.

Ben Hur Custódio

Já Ben Hur (Cidadania) recebeu R$ 96.685,00 em doações. O grosso, quase R$ 86 mil, teve como origem a direção do Cidadania.

Palmonari

Candidato pelo PROS, Eliceu Palmonari já recebeu seu quinhão do fundo partidário. O PROS depositou em sua conta eleitoral R$ 200 mil.

Gilmar da Portelinha

O candidato a deputado federal Gilmar da Portelinha (PSD), por sua vez, recebeu apenas R$ 833,00 da direção do PSD.

Djalma

Candidato pelo PROS, o investigador Djalma Santos recebeu da direção de sua legenda R$ 200 mil para custear sua campanha a deputado federal.

Ceslau Mika

Disputando uma cadeira na Câmara Federal pelo AGIR, Ceslau Mika só viu um depósito da direção estadual de sua legenda. O valor? R$ 1.000,00

Neuzza Antunes

Na corrida eleitoral pelo PMB, Neuzza Antunes não recebeu nadica de nada de fundo partidário até o momento. Continua se virando na campanha com R$ 5 mil que ela mesmo depositou em sua conta eleitoral.

Nadir Batista

Concorrendo a uma vaga de deputada estadual, Nadir Batista (PV) recebeu da direção nacional e estadual de seu partido R$ 210.048,70 para custeio de sua campanha.

Professor Valter

Já o vereador e candidato pelo Cidadania Professor Valter totaliza R$ 117.400,00 para o custeio de sua campanha. O grosso do dinheiro, R$ 95 mil, veio da direção estadual do Cidadania.

Maikel do Guincho

Candidato pelo Republicanos, Maikel do Guincho recebeu da direção nacional do seu partido R$ 44.585,02. Some-se a isso outros R$ 3.590,00 de um simpatizante e é com essa grana que ele vem custeando sua campanha.

Valdecir Santos

O empresário e líder comunitário Valdecir Santos (Solidariedade) soma R$ 97.396,69 de recursos recebidos para custeio de sua campanha a deputado estadual. Deste montante, R$ 93.796,69 veio da direção estadual do Solidariedade

Sandra Lopes

Já a candidata a deputada estadual Sandra Lopes (Solidariedade) recebeu da direção paranaense de sua sigla R$ 65.042,64 para bancar sua campanha à Assembleia Legislativa.

Leandro da Academia

Postulante a uma vaga na Assembleia Legislativa pelo PROS, Leandro da Academia recebeu da direção de seu partido R$ 144 mil para auxiliá-lo nas despesas com a campanha.

Lobão

Cesar Arruda (Patriota), por sua vez, recebeu R$ 25 mil da direção de sua legenda. É com estes recursos que ele tem bancado sua campanha a deputado estadual.

Patricia Alves

Companheira de partido de Lobão, a candidata Patricia Alves (Patriota) recebeu da direção estadual de sua agremiação R$ 20 mil.

Sandra da Lion Seg

Terceira araucariense filiada ao Patriota disputando uma vaga na Assembleia Legislativa nas eleições de 2022, Sandra da Lion Seg recebeu da direção nacional da sigla R$ 40 mil para bancar sua campanha.

Xandão

Disputando uma vaga pelo União Brasil, Alexandre Jacinto já sentiu o dinheiro do fundo partidário pingar em sua conta. Xandão recebeu da direção nacional da legenda R$ 12 mil.

Israna

Concorrendo a uma cadeira na Assembleia pelo PMB, Israna Souza segue sem ter recebido nenhum centavo para custeio de sua campanha.

Luciano Filite

Candidato pelo NOVO, Luciano Filite vem fazendo sua campanha com R$ 23.491,53 que foram depositados em sua conta eleitoral. Deste total, R$ 2.500,00 veio da direção estadual de sua agremiação.

Luciano Cruz

Já Luciano Cruz (PRTB) é outro que segue com saldo de sua conta eleitoral zerado.

Parciais

Lembrando sempre que todos esses dados acerca da arrecadação dos candidatos são parciais. A prestação de contas definitiva mesmo é só depois do dia 2 de outubro.

Tranquila

A sessão plenária da Câmara desta semana seguiu num ritmo de tranquilidade, típica destes períodos que antecedem as eleições. Razoavelmente curta, os vereadores estavam “de boas”. Com discursos comedidos, falaram pouco e os trabalhos foram concluídos antes das 10h30.

Mais 10 casas

E já há ganhador para a licitação que vai construir mais um condomínio para atender famílias em situação de vulnerabilidade social em nossa cidade. Serão dez casas construídas na rua Lótus, no bairro Campina da Barra. A empresa que venceu o certame promovido pela Prefeitura foi a Magicon Construção Civil, que executará a obra pelo valor de R$ 1.849.498,27. Várias outras dessas casas do programa intitulado Residência Cidadã estão sendo erguidas em pontos distintos da cidade. O primeiro desses residenciais, inclusive, deve ser entregue nas próximas semanas.