Notas Políticas

De saída

Um dos secretários mais atuantes da gestão do prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) deixou o governo na semana passada. Samuel Almeida da Silva foi o titular da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) ao longo de praticamente cinco anos. Antes foi o diretor-presidente da Companhia Municipal de Transporte Coletivo (CMTC).

Missão dada, missão cumprida

Ao longo desses quase seis anos na administração de Hissam, Samuel esteve à frente de importantes enfrentamentos que a gestão travou contra, digamos assim, o “sistema político” que imperou em Araucária nas últimas três décadas. Um bom exemplo foram as batalhas para fechar a CMTC e licitar o transporte coletivo. As missões dadas por Hissam ao secretário foram cumpridas. Samuel agora vai tirar um tempo para descansar. A amizade entre Hissam e ele, ao contrário do que alguns tentaram insinuar, segue firme. E nem poderia ser diferente, afinal, Hissam convidou Samuel para ser secretário porque ele é competente. E Samuel aceitou o convite porque Hissam faz uma administração inovadora e voltada para a população.

De volta

Genildo Carvalho (Cidadania) reassumiu na segunda-feira, 10 de outubro, o cargo de secretário de Governo. Ele esteve em férias por vinte e poucos dias. Neste período, se dedicou a campanha de políticos parceiros de Araucária e da gestão de Hissam, como o governador Ratinho Jr. (PSD), Sérgio Moro (UNIÃO), Rubens Bueno (Cidadania) e Alexandre Curi (PSD).

Saldo positivo

De acordo com Genildo, o saldo das eleições é positivo: Ratinho Jr. foi reeleito, Sérgio Moro ficou com a vaga ao Senado e Alexandre Curi garantiu mais quatro anos na Assembleia Legislativa. “Ficamos tristes com o fato do Rubens Bueno não ter conseguido à reeleição, mas isso faz parte da política”, pontuou.

Foco na gestão

De volta ao trabalho como secretário, Genildo disse que agora é preciso “virar a chave” para o modo administração e focar única e exclusivamente em continuar fazendo da gestão Hissam a melhor de todos os tempos. “Temos um prefeito altamente bem avaliado pela população e com dois anos e três meses de governo pela frente e temos que pensar somente em trabalhar para que a cidade continue avançando”, afirmou.

Planos

Genildo ainda afirmou que não é momento de pensar nas eleições municipais de 2024. Disse que quem faz isso desprestigia Hissam. “Não podemos pensar em sucessão agora. A população não quer isso. A população vive e respira a gestão Hissam e quer ela avançando ainda mais. Quem fica falando em sucessão desrespeita o prefeito, que foi eleito para comandar Araucária até 31 de dezembro de 2024. Ou seja, não chegamos nem na metade do mandato dele e já tem um monte de gente se lançando candidato à sucessão. Isto não existe”, analisou.

Nada de política

E falando em sucessão, o prefeito Hissam tem dado uns cortes em quem anda lhe perguntando sobre as eleições de 2024. Diz justamente que seu segundo mandato não chegou nem à metade, que ele tem muita coisa para fazer até o final da gestão e que não quer saber de falar de política partidária até março de 2024. O prefeito deu esse recado ao seu secretariado e também à sua base na Câmara.

Tão comentando…

Na edição da semana passada desta Coluna demos ressonância ao boato de que existiria uma conversa acerca da possibilidade de uma dobrada entre Leandro da Academia (PROS) e Olizandro Jr. (PSB) para as eleições municipais de 2024. A existência do comentário é verídica, mas pensar em tal possibilidade causou indigestão entre alguns membros da executiva local do PROS.

Não existe

Representantes do partido, inclusive, entraram em contato com esta Coluna para dizer que não existe qualquer possibilidade de que o PROS se alie a Olizandro Jr. ou outro membro do Clã dos Ferreiras.

Três nomes

O PROS trabalha com três nomes para a disputa majoritária de 2024: Gustavo Botogoski, Isac Fialla e Leandro da Academia.

Preferidos

Ao que se sabe, destes três, a chapa predileta é a que reuniria Gustavo Botogoski candidato a prefeito e Isac Fialla vice. Ou vice-versa. Nesta configuração, Leandro seria candidato a vereador.

Próximo

Por enquanto é só boataria, mas há quem diga que o vereador Irineu Cantador possa migrar para o PT ao longo dos próximos meses. Um convite neste sentido já havia sido feito há um tempo atrás. Irineu, naquela oportunidade, declinou, mas há quem diga que o compadre agora já anda pensando um pouco diferente. Vamos acompanhar.

Campanha

Sem segundo turno para as eleições estaduais, o clima de campanha em Araucária não é tão alvoroçado, mesmo assim os grupos pró-Lula e pró-Bolsonaro já começam a se organizar para dar uma animada nesta disputa ao longo das próximas duas semanas.

Frente PT, PV e PC do B

Os diretórios municipais do PT, PV e PC do B, por exemplo, andaram fazendo reunião esta semana para alinhar a melhor forma de virar o jogo a favor de Lula aqui em Araucária no próximo dia 30 de outubro. A favor do petista está o fato de Araucária ser uma cidade industrial, com muitos trabalhadores ligados a sindicatos, e ter em seus quadros a candidata ao Senado da coligação, Rosane Ferreira, que – gostem ou não – fez quase 500 mil votos nestas eleições. A ex-deputada, aliás, estará no bandeiraço pró-Lula que será realizado no Cavalo Baio na manhã deste sábado, 15 de outubro.

Grandes atos

Já a direção municipal do PL anda se reunindo com representantes de partidos de direita e também grupos pró-Bolsonaro para pensar em ações para tentar manter a dianteira e aumentar a diferença para o petista neste segundo turno. Por enquanto o trabalho tem se concentrado na entrega de adesivos em semáforos. Mas, de acordo com o vereador Eduardo Castilhos, liderança maior do PL em Araucária, a ideia é fazer pelo menos uma carreata na véspera das eleições e um grande ato na Praça da Bíblia até o dia 30.

Publicado na edição 1333 – 17/10/2022