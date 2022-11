Notas políticas

Mais

Assim como se viu em outras regiões do país, em Araucária, o número de eleitores que compareceram às urnas neste domingo, 30 de outubro, foi maior do que aqueles que foram votar no primeiro turno.

86.040

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que 86.040 eleitores foram votar para presidente no 1º turno. Os aptos a irem às urnas eram quase 105 mil.

86.584

Já no 2º turno os eleitores que foram votar para presidente somaram 86.584.

Válidos

O número de votos válidos também aumentou entre o primeiro e o segundo turno. Em 2 de outubro foram 81.836 votos válidos contra 82.982 do último domingo, 30 de outubro.

Federações

E concluído o processo eleitoral de 2022, alguns partidos já começam a pensar em como será a articulação da campanha de 2024 considerando a necessidade de manutenção das federações firmadas pelos partidos no pleito deste ano.

Articulação

PT, PV e PC do B, por exemplo, a se manter a mesma regra deste pleito, terão que montar suas chapas majoritárias e proporcionais de maneira conjunta para as eleições municipais. O mesmo vale para Cidadania e PSDB.

Cedo

Porém, em que pese já termos quem esteja com os olhos em 2024, ainda é cedo para pensarmos em composições mais completas para a corrida municipal que se avizinha. Ainda mais numa cidade como Araucária em que o cenário político sempre está sujeito a mudanças repentinas.

Eleição da vez

E falando sobre eleições, a que se avizinha em Araucária é a que definirá o novo presidente da Câmara de Vereadores para o biênio 2023/2024. Ao contrário do que se viu no processo de escolha de Celso Nicácio (PSD) para este primeiro biênio, a definição agora caminha para ser consensual. O nome a ser referendado, no entanto, ainda não está sacramentado.

Ben Hur

Vereadores ouvidos por esta Coluna dizem que, embora ainda não esteja definido quem sucederá Nicácio, a escolha passa pela orientação de Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania). O vereador, que também é líder de governo do prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) na Câmara, tem a fidelidade de um grupo razoável de colegas, que já disseram que vão votar conforme Ben Hur pedir.

Área industrial

A Prefeitura assinou nos últimos dias o contrato com a VDL Pavimentação Ltda. no valor de R$ 9.716.430,81 para execução das obras de asfalto em importantes ruas da área industrial de Araucária. As vias contempladas nesta licitação estão com o pavimento bastante danificado e têm judiado da vida de motoristas de caminhões e carros que trafegam pela região.

Vias

As ruas contempladas neste pacote são a José Czaki, João Stanczik, Luiz Franceschi e Edson Queirós. Ao todo, a área a ser pavimentada é de 23 mil metros quadrados. São quase 2,3 quilômetros de extensão que receberão, principalmente, serviços pesados de terraplanagem, reforço de base, e capa asfáltica, entre outros complementos.

Rua Miguel Ceulik

E falando em pavimentação, saiu o resultado da licitação para escolha da empresa que ficará responsável pelo asfaltamento da rua Miguel Ceulik. A empreiteira vencedora do certame foi a Marc Construtora de Obras Ltda., que receberá 7.178.381,15 pelo serviço. O trecho a ser pavimentado é de 2,4 quilômetros de extensão, sendo que as benfeitorias incluem ainda reforço de base, meio-fio, serviços de urbanização e sinalização de trânsito.

Praça do Sol

E nesta semana também foi publicado o contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa Brioschi Engenharia Ltda. para construção da Praça do Sol, que dará nova cara ao entorno das ruas Maria Aparecida Saliba Torres, Gustavo Michel Saliba e Jean Becue, no bairro Costeira. O investimento na obra é de R$ 1.775.216,30, sendo que o novo espaço de esporte e lazer daquela região deverá ficar pronto em até oito meses.

Em tramitação

Já está na Câmara de Vereadores o projeto de lei que altera o Código de Obras e de Edificações, bem como o de Posturas do Município. Ambas as leis são de iniciativa da Prefeitura e tem como objetivo modernizar a legislação urbanística da cidade, de modo a não travar o desenvolvimento comercial do Município em algumas regiões.

Expectativa

Entre as alterações propostas por essa legislação está uma que não restringe a instalação de determinados comércios próximos a templos religiosos e outros bens de uso coletivo. Por conta desta restrição, atualmente, diversos estabelecimentos estão impossibilitados de funcionar.

Em breve

Embora não haja necessariamente pedido de urgência para análise dos projetos, a expectativa é que os textos sejam levados a plenário já ao longo das próximas semanas.

Recomendação

A direção do Partido dos Trabalhadores (PT) emitiu uma recomendação para que eleitores de Lula retirem de seus veículos os adesivos e outros materiais de campanha que façam alusão ao candidato que venceu as eleições presidenciais deste ano. A orientação foi feita em razão dos relatos de que pessoas descontentes com o resultado das urnas estariam danificando carros pertencentes a simpatizantes do presidente eleito.

Completa

Foi tranquila a sessão plenária da Câmara de Vereadores desta semana. Todos os edis compareceram e, ao contrário de outras terças, nesta vários deles fizeram uso da palavra para comentar o resultado das eleições presidenciais. Entre eles, inclusive, Eduardo Castilhos (PL), que reconheceu a derrota antes até do que o presidente Jair Bolsonaro (PL).f