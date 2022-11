Notas Políticas

Sem sessão

Por conta do feriado de Proclamação da República nesta semana não tivemos a tradicional sessão plenária da Câmara de Vereadores. Os trabalhos serão retomados na próxima terça-feira, 22 de novembro.

Audiência pública

E falando em Câmara, a Casa marcou para a próxima quarta-feira, 23 de novembro, às 10h, a audiência pública para apresentação do projeto de emenda à lei orgânica que aumenta para treze as vagas no Poder Legislativo. A mudança, no entanto, não é imediata. Valerá a partir da próxima eleição, marcada para o primeiro domingo de outubro de 2024.

Online

Essa audiência acontecerá de forma online, com a transmissão sendo realizada pelas páginas da Câmara no Facebook e Youtube.

Abertas

Foram abertas nesta quarta-feira, 16 de novembro, o período de inscrições para servidores da Prefeitura e Câmara interessados em ocupar uma das vagas de conselheiro administrativo ou fiscal do Fundo de Previdência Municipal de Araucária (FPMA). Os interessados podem se candidatar até o dia 21 de novembro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3642-4075.

Vagas

Estão em disputa doze vagas, sendo que os eleitos recebem um auxílio mensal de cerca de R$ 2.300,00 pelo trabalho. Das doze vagas disponíveis, sete são para o Conselho Administrativo (quatro para servidores do Poder Executivo, duas para servidores do Poder Legislativo e uma para servidor já aposentado de ambos os poderes). As outras cinco vagas são para o Conselho Fiscal (três são para servidores do Poder Executivo, uma para quem trabalha no Poder Legislativo e um aposentado de ambos os poderes).

Votação

A eleição para definir quem fica com a missão de ajudar na administração e fiscalização de recursos superiores a R$ 1 bilhão acontece entre os dias 9 e 15 de dezembro. A votação ocorrerá de forma online.

Reclamação

O vereador Ricardo Teixeira (PSDB) apresentou requerimento ao plenário da Casa para que seja apurada algumas reclamações que teriam chegado até o seu gabinete dando conta de que funcionários da Escola Municipal Professor Sebastião Tavares, no jardim Planalto, não estariam atendendo os moradores daquela comunidade escolar de forma satisfatória. O pedido de apuração deve ser votado pela Câmara na próxima sessão.

Convocação

Na última sessão plenária da Câmara, o vereador Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania) reforçou o pedido para que o secretário de Saúde, Adilson Seidi Suguiura, seja convidado para uma reunião com os parlamentares. A ideia do encontro é esclarecer o andamento de algumas demandas acerca da saúde de Araucária que tem chegado até o gabinete dos edis.

Fazenda Velha

A Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) lançou nos últimos dias mais uma licitação para pavimentação de vias da área urbana da cidade. Desta vez serão pavimentados trechos das ruas Edmundo Gonçalves Ferreira, Alício Machado Borba e Antônio Candido Nascimento, no bairro Fazenda Velha.

R$ 2,6 milhões

Ao todo serão pavimentados quase 5 mil metros quadrados de área, numa extensão de 614 metros. As obras incluem ainda toda a parte de terraplanagem, drenagem, reforço da base, colocação de meio-fio, sarjeta e serviços de sinalização viária. O investimento estimado na obra é da ordem de R$ 2,6 milhões, sendo que a abertura do certame está marcada para 8 de dezembro.

Sem previsão

Não tem data para que sejam iniciadas as obras de implantação do Parque Nacional do Iguaçu, que daria uma nova cara a região do jardim Tropical. A obra é de responsabilidade do Governo do Estado e os recursos para ela viriam da multa paga pela Petrobras por conta do derramamento de óleo no Rio Iguaçu lá nos idos de 2.000. Porém, como a transferência desses recursos para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável e Turismo está suspensa por uma determinação judicial – pelo menos por ora – não há previsão para licitação do Parque.

R$ 10 milhões

A atualização dos projetos para implantação deste novo parque em Araucária custou cerca de R$ 10 milhões e foram custeados pela Sanepar. A ideia era ter licitado a obra já no início deste ano, sendo que os trabalhos de terraplanagem, drenagem, paisagismo, pavimentação e outras deveriam estar sendo concluídos mais ou menos por agora.

Quase 200 hectares

O novo parque deve ter 191 hectares (bem maior do que o Parque Cachoeira) com imensa área paisagística para contemplação e estruturas de playground, lanchonetes, academias ao ar livre, centro de exposições, pista de caminhada, quadra de futebol, sanitários, quadra de vôlei e quiosques com churrasqueiras. A estrutura desse parque será muito parecida com aquela que existe em Pinhais, conhecida como Parque das Águas.

Em licitação

Se tudo ocorrer conforme o planejado, já nas próximas semanas a Secretaria de Obras deve publicar o edital para conclusão da pavimentação das ruas do jardim Califórnia. O asfaltamento daquelas vias tem dado dor de cabeça não só para os moradores, mas também para a Prefeitura. Isto porque as duas empresas que ganharam a concorrência para executar a obra anteriormente simplesmente abandonaram a empreitada. Ambas foram punidas pelo Município e não podem pegar mais obras na cidade pelo prazo de dois anos. Porém, sempre que isso acontece, a legislação determina que um novo procedimento seja feito para contratação de uma nova empreiteira e isto leva meses. Simplesmente não há o que o poder público possa fazer de diferente para acelerar a contratação.

Incidente

Uma fatalidade acabou fazendo com que uma das empresas que venceu a licitação para colocação da decoração de Natal na cidade não conseguisse concluir a montagem do globo de luz gigante que ficaria na Praça da Bíblia. O elemento acabou caindo quando estava quase totalmente montado. Um funcionário da empresa acabou tendo ferimentos, mas já está bem. Como toda contratação de serviço público, a locação e montagem dessa estrutura só seria paga pela Prefeitura após a conclusão dos trabalhos. Ou seja, não houve qualquer tipo de prejuízo financeiro para a cidade.

Árvore estaiada

Infelizmente não há mais tempo hábil para remontagem da estrutura que caiu. Assim, para que aquele espaço não fique desocupado, a Secretaria de Urbanismo pretende montar ali uma árvore estaiada, que usa mangueiras de led. Os trabalhos devem iniciar nos próximos dias.

Publicado na edição 1338 – 17/10/22