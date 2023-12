Notas políticas: Agentes de trânsito

A Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR) acaba de concluir a compra de armas não letais para uso dos agentes de trânsito da Prefeitura.

Cada um deles utilizará uma pistola de choque, do tipo taser, enquanto estiverem de serviço.

Trinta

Foram adquiridas trinta pistolas, além de cartuchos, coldres, baterias e alvos para treinamento. O investimento total nesse armamento foi de pouco mais de R$ 320 mil.

Renúncia

O vereador Aparecido Ramos desistiu de participar da comissão instaurada pela Câmara para acompanhar, investigar e fiscalizar os processos de regularização das áreas de ocupação existentes na região do Capela Velha.

Integrantes

Com a renúncia de Aparecido, a comissão especial ficou composta pelos seguintes edis: Ricardo Teixeira (PSDB) como presidente, Sebastião Valter Fernandes (Cidadania) como relator e Vagner Chefer (Podemos) como membro. O prazo para que esses parlamentares concluam o trabalho é de 180 dias.

Lídia Zampieri

A Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) lançou na semana passada o edital de licitação para escolha da empresa que ficará responsável pela abertura e pavimentação do prolongamento da rua Lídia Camargo Zampieri, no bairro Tindiquera. O certame será aberto em 8 de fevereiro de 2024.

Projeto furado

A obra de abertura e pavimentação da Lídia Zampieri já havia sido licitada em 2022, sendo vencida pela empresa GSB Construtora Ltda. Quando da execução da obra, no entanto, foram constatados que o projeto que embasou o certame estava cheio de inconsistências. O projeto em questão havia sido feito em 2011, por uma empresa contratada na gestão do então prefeito Albanor José Ferreira Gomes (Podemos).

25%

Como o projeto estava furado, Prefeitura e GSB tiveram que rescindir o contrato. Apenas 25% das obras foram concluídas e 25% do contrato original pago. Agora, para essa licitação de fevereiro, o projeto que a embasa foi elaborado pelos engenheiros e profissionais da própria Secretaria de Obras.

R$ 14,6 milhões

A nova licitação para abertura e pavimentação da Lídia Zampieri prevê que o custo da obra seja de até R$ 14,6 milhões. O valor pode cair um pouco a depender da disputa entre as concorrentes. Serão abertos e pavimentados 1.379,11 metros de via, ligando a Rua Eli Volpato a Marcelino Jasinski. O prazo de conclusão dos trabalhos é de até 270 dias.

Centro de Saúde do Costeira

Falando em licitações, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) lançou o certame para escolha da empresa que ficará responsável pela reforma e ampliação da Unidade de Saúde Alceu do Valle Fernandes, conhecida tradicionalmente como UBS do Costeira. A obra está orçada em até R$ 6,4 milhões e a licitação ocorrerá em 16 de fevereiro.

Cmei Maranhão

Também neste final de ano a Secretaria Municipal de Educação (SMED) publicou o edital de licitação para escolha da empresa que construirá o novo Cmei Maranhão. O prédio ganhará o nome de CMEI Pedagoga Jacqueline Machado Carteri, em homenagem a uma das mais comprometidas profissionais da rede municipal de ensino e que nos deixou de maneira prematura. A obra está orçada em R$ 6,1 milhões e a abertura do certame está marcada para 7 de fevereiro. A nova estrutura terá praticamente 1.500 metros quadrados de área construída, quase três vezes mais do que o tamanho atual.

Ceslau Mika candidato

Presidente da executiva municipal do PC do B, Ceslau Mika, 67 anos, entrou de vez na briga para ser o candidato a prefeito de Araucária indicado pela federação PV, PT e PC do B. Formado em gestão pública e fluente em três línguas (português, inglês e polonês), ele acredita reunir os predicados para comandar a cidade a partir de 2025.

Sem consenso

Ceslau afirmou a esta Coluna que, inicialmente, era a favor de que os partidos que integram a federação lançassem um nome de consenso, mas que já entendeu que isso não vai acontecer. “Os indicados do PT só ficam brigando entre eles. A Rosane fica articulando o nome dela em nível estadual e esquece a articulação municipal. Então o PC do B também vai lançar um nome e este nome é o meu”, avisou.

Edição n.º 1395