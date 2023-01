Notas Políticas: Ainda internado

O vereador Celso Nicácio (PSD) segue internado num leito de UTI do Hospital do Rocio, em Campo Largo. O edil foi levado ao local no início de janeiro com um processo de inflamação no fígado.

Consciente e bem!

Embora ainda não tenha previsão de alta, Nicácio está acordado, conversando, se alimentando bem e sem dor. Segundo sua esposa, que tem sido a companheira inseparável dele no hospital, os médicos dizem que o processo de recuperação do fígado é algo lento e que precisa ser feito em ambiente hospitalar.

Procedimento

Além do tratamento com antibióticos, Nicácio aguarda para realizar um procedimento chamado drenagem percutânea guiada por imagem, que tem como objetivo retirar o líquido ou abcesso acumulado na região do fígado.

Torcida

Como sempre, fica nossa torcida para que o vereador se recupere o mais rápido possível.