O vereador Celso Nicácio (PSD), que presidia à Câmara até o final do ano passado, segue internado num leito de UTI do Hospital do Rocio, em Campo Largo. Nicácio está acometido de uma infecção no fígado e vem sendo submetido a uma medicação considerada muito forte, razão pela qual vem sendo tratado em ambiente hospitar.