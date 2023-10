Notas políticas: Aprovação

Nesta edição O Popular divulga pesquisa de avaliação das gestões do prefeito Hissam Husein Dehaini, do governador Ratinho Jr. e do presidente Lula. Obviamente, por sermos um jornal local, os números com relação à administração municipal são sempre os mais aguardados.

Lá em cima

E, apesar de um primeiro semestre de 2023 conturbado para Hissam, a população segue avaliando muito bem sua gestão. Mais de 75% dos moradores locais aprovam o modo como o prefeito administra a cidade. Esses números são ainda mais interessantes quando levamos em conta o fato de que, com as eleições do ano que vem chegando, o que não falta é pré-candidato tentando encontrar algo para falar mal do prefeito e assim tentar emplacar seu nome.

Ótimo

Dos números apurados pela pesquisa, vale ressaltar que também quando convidados a qualificar a gestão de Hissam como ótima, boa, regular, ruim ou péssima, a grande maioria das pessoas dá nota máxima ao prefeito. São 44,2% de ótimo, 24,2% de bom, 17% de regular, 4,8% de ruim e 7,4% de péssimo.

O cara!

A pesquisa mostrou ainda que Hissam segue sendo o cara (!) das eleições de 2024. Isto mesmo: do ano que vem! Acontece que, apesar de não poder disputar a cadeira de prefeito pela terceira vez consecutiva, a grande maioria das pessoas diz aguardar que ele escolha um nome para apoiar, sendo que a benção de chefe do Executivo aumenta a vontade do eleitor em votar na pessoa indicada por ele. Isso é a chamada capacidade de transferência de votos, algo facultado apenas a grandes lideranças.

Continuidade

Inclusive, essa manifestação da população de que a vontade de votar em um candidato aumenta se ele tiver o apoio de Hissam mostra que o desejo do eleitorado araucariense é de continuidade e não de mudança. Algo muito ruim para quem está mais próximo do chamado espectro político de oposição ao governo.

Eleitos

Quase dez mil pessoas foram às urnas no domingo, 2 de outubro, para participar da eleição para escolha dos novos conselheiros tutelares de Araucária. O número é praticamente 50% superior ao registrado nas eleições de 2019, quando menos de seis mil pessoas foram votar.

Investigação

Apesar do trabalho intenso da imprensa araucariense, do Ministério Público e do poder público para que a eleição para escolha dos conselheiros ocorresse sem interferência de personalidades políticas e/ou com incentivos não previstos nas regras do jogo, tivemos alguns casos flagrados no dia da eleição que podem complicar a vida de alguns candidatos eleitos.

Três casos

Dos dez eleitos, três tiveram procedimentos instaurados pelo Ministério Público para apurar eventual prática de conduta vedada pelo edital que regulamentava a eleição. Os investigados são Matheus Machado, que obteve 710 votos e foi o primeiro lugar na disputa; Cirlene Cruz, que alcançou 420 votos, ficando em oitavo lugar; e Josiney Tavares, que conseguiu 418 votos e ficou na nona posição.

Machado

No caso de Machado a ilicitude apurada teria sido o transporte irregular de eleitores.

Josiney

Já Josiney teria tido santinhos apreendidos num boteco e teria oferecido vantagem não permitida pelas regras do jogo para quem votasse nele.

Cirlene

No caso de Cirlene, a denúncia envolve – inclusive – seu companheiro, Clodoaldo Sizenando. Isto porque um áudio dele indicaria que a campanha de Cirlene estaria fazendo transporte irregular de eleitores.

Apuração

Todos os três casos ainda estão sendo investigados pelo MP e aos candidatos será oportunizado o direito de defesa antes que haja uma decisão quanto a eventual perda do mandato de conselheiro.

Sizenando

Destes três casos apurados, um deles envolve diretamente um agente político com cargo na Câmara e posição diretiva em partido político. Trata-se de Clodoaldo Sizenando. Ele é presidente da executiva municipal do PL e assessor do vereador Eduardo Castilhos (PL).

Eduardo “Grinch” Castilhos

E falando em Eduardo Castilhos, ele anda cismado com a decisão da Prefeitura de realizar ações de fomento ao comércio local por meio do Natal Iluminado. Volta e meia, em seus discursos na Câmara, ele critica o investimento que o poder público pretende fazer para oferecer atrações natalinas para os moradores da cidade, de modo a fazer com que essas pessoas fiquem em Araucária durante o final de ano. A cisma com o Natal é tanta que o edil já vem sendo chamado de O Grinch, o personagem verde da literatura americana que odeia as festas de final de ano.

Em Curitiba

Uma comitiva de políticos de Araucária esteve visitando o gabinete do vereador Angelo Vanhoni na Câmara de Curitiba. Entre esses estava o vereador Irineu Cantador (PSD) e o ex-prefeito Rui Sérgio Alves de Souza, condenado algumas vezes no âmbito da operação Fim de Feira, mas que está momentaneamente em liberdade. Outros dois que participaram desse encontro foram José Gonçalves, o Neném, e Osvaldo Marcondes, ambos filiados ao PT.

Mandou pagar

O prefeito Hissam Hussein Dehaini autorizou nesta quarta-feira, 4 de outubro, que o Município pague já a partir deste mês de outubro o piso nacional da educação àqueles profissionais do Magistério que ainda recebiam menos do que tal valor. Cerca de 550 professores farão jus à adequação salarial.

Tranquila

Dez dos onze vereadores que integram o parlamento municipal compareceram à sessão desta terça-feira, 3 de outubro. Apenas Vilson Cordeiro não participou dos trabalhos. Boa parte da plenária foi ocupada com comentários diversos sobre a eleição para escolha dos conselheiros tutelares. Destaque para a fala do presidente da Câmara, Ben Hur Custódio de Oliveira, que fez questão de – além de parabenizar os eleitos – elogiar a fiscalização do pleito feita pelo Ministério Público local. Ben Hur, inclusive, citou nominalmente o promotor de justiça David Kerber de Aguiar, enfatizando que a atuação dele foi indispensável para o entendimento de que o processo de escolha do Conselho Tutelar não deve sofrer influência de políticos, com ou sem mandato, bem como de entidades religiosas e de classe.

Edição n.º 1383