Notas Políticas: Brasil da Esperança

Uma reunião realizada na última terça-feira, 4 de junho, pela federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PV e PC do B, não chegou a um consenso acerca do nome que o consórcio de partidos lançará como candidato a prefeito de Araucária nas eleições municipais deste ano.

Nacional

PT e PC do B defendem o nome de Samuel Almeida (PT). Já o PV quer Rosne Ferreira (PV). Diante desse impasse, a decisão acerca de quem será o nome do grupo ficará a cargo do comando nacional da federação.

Outras conversas

Paralelamente a essas conversas, sabe-se que existem outros partidos que podem se somar a federação. É a chamada frente ampla. Um desses partidos é o PDT, que tem em seus quadros justamente o esposo de Rosane, o médico Cid Ferreira. Quadro histórico do PV, Dr. Cid migrou para o PDT no último dia da janela partidária, em 5 de abril.

Conjecturas

A ida de Dr. Cid ao PDT alimentou algumas rodas de conversas políticas da cidade. Isto porque, na prática, Rosane ganhou mais uma opção de negociação caso seu nome não seja o escolhido pelo comando nacional da federação Brasil da Esperança. Ela pode, por exemplo, abrir mão de sua candidatura e defender o nome de Cid como candidato a prefeito, como uma espécie de solução salomônica que não envolvesse nem ela e nem Samuel na cabeça de chapa.

Outra opção

Aventa-se também por aí que o projeto político de Rosane não a tenha como protagonista. Nessa versão do multiverso político araucariense, ela não concorreria a nenhum cargo. A federação teria Samuel como candidato a prefeito e o PDT se coligaria com o PSB para lançar a chapa Fábio Alceu (PSB) candidato a prefeito com Dr. Cid como vice.

Terceira possibilidade

Uma terceira possibilidade do multiverso cogita que Rosane defenda a manutenção da federação em sua versão pró (com PSB e PDT), só que sem candidaturas do PT e do PV na majoritária. Assim, a frente ampla sairia com Fabio Alceu e Dr. Cid como candidatos. A inspiração dessa versão é a cidade de Curitiba, onde tem se aventado que os partidos da federação abram mão de seu protagonismo em prol de uma chapa com Luciano Ducci (PSB) e Goura Nataraj (PDT). Um argumento para essa possibilidade – dizem – é evitar a polarização nacional nas eleições municipais. Evitando-se um candidato do PT na cabeça da chapa.

Mais duas

Lançada esta semana pelo governador Ratinho Júnior (PSD), o programa Infância Feliz deve destinar para Araucária recursos para construção de duas creches. O repasse é do tipo fundo a fundo. Ou seja, não se trata de dinheiro emprestado. Cada uma dessas estruturas precisa custar até R$ 1,3 milhão. A Secretaria Municipal de Educação (SMED) estuda em quais locais edificar essas unidades, já que – pelo valor transferido – os prédios tem capacidade para atender em torno de 48 crianças cada.

Governo

Depois de algumas semanas sem titular, a Secretaria Municipal de Governo (SMGO) volta a ter um secretário. Trata-se de Franciele de Souza Metka Grebos. Ela assumiu o posto na segunda-feira, 10 de junho.

Notas Políticas: Brasil da Esperança 1

Em reunião realizada no último sábado, 8 de junho, a federação composta pelos partidos Rede e PSOL confirmou os nomes de Genésio Felipe Natividade (REDE) e Wilson Ubiratan Fernandes, o Bira (PSOL), como pré-candidatos a prefeito pelo grupo. A decisão sobre quem terá a candidatura homologada acontece em convenção a ser realizada entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. A data certinha ainda não está sacramentada.

Também durante o evento os representantes de ambos os partidos fizeram uma avaliação do quadro político de Araucária, além de receberem orientações acerca das novas regras da legislação eleitoral e organização da fase de pré-convenções. Em seguida, assistiram a uma palestra sobre marketing eleitoral, com foco nesta fase pré-eleitoral e nas eleições municipais de 2024 em Araucária.

Ainda durante o encontro foram apresentados alguns filiados aos partidos que têm interesse em integrar a chapa de candidatos a vereador da federação. São eles: Professor Vanderlei, Investigador Lopes, Sidney Aparecido Alduan, Renata Sariane Camargo, William Felipe Bernardi, Jhonatan Roza Justino, Dirceu Guedes, Vanessa Aparecida Brito Vieira, Priscila Batista Ribeiro, Vitor Matheus Ribeiro da Silva, Andréia Aparecida De Souza, Wagner Ribeiro de Oliveira Sales, Thaynara Marina Gonçalves, Walmir do Rocio dos Santos de Lima, Maria Julia Kujbida Coltro, Willian Renan De Moraes, Andreia Cristina dos Santos, Claudio Martins dos Santos, Francisco Furman Neto, Luciano Cruz , Adilson (Índio), Geraldo da Sanepar, Marcio Rodrigo de Souza, Vandressa Bitencourt, Paulo Gaúcho , Andrea Cristina, Walmir do Rocio e Claudio Martins

A reunião serviu ainda para discutir algumas propostas para integrar o plano de governo do grupo a ser apresentado ao eleitorado araucariense. Os presentes definiram que novos encontros com este objetivo devem ser realizados em breve.