Notas Políticas: Califórnia

A Secretaria Municipal de Administração (SMOP) concluiu a fase de propostas da licitação para contratação da empreiteira que ficará responsável pela conclusão das obras de pavimentação das ruas do jardim Califórnia. Duas empresas estavam na disputa: Dezembro Engenharia e Transterra Empreendimentos. Esta segundo venceu o certame com o valor de R$ 4.214.539,74.

Próximos passos

Agora, o certame aguarda etapas posteriores burocráticas/administrativas naturais desse tipo de contratação para que, em breve, o contrato possa ser assinado. A expectativa é que a retomada dos trabalhos no local aconteça em março.

Encantada

A retomada das obras de pavimentação do Califórnia é aguardada com muita ansiedade pelos moradores da região. Isto porque o projeto lá anda encantado. Duas empreiteiras que venceram certames anteriores para execução daquele serviço acabaram abandonando os trabalhos, o que obrigou o Município a promover novos processos de licitação. E, licitação, como se sabe, é um negócio que demora no mínimo cinco meses para ser concluído.

Ruas

As ruas incluídas nestes pacote de obras são a Tesoureiro, Jaburu, Tiriva, Olinto Lemos, Bico de Lacre, Arara, Peru, Ema, Pelicano e Domingos Martins Belo. Ao todo, a área a ser pavimentada é superior a 16 mil metros quadrados.