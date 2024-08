Notas Políticas: Cláudio e Ben Hur

Com a temporada de convenções abertas, a primeira dobradinha já fechada para estas eleições é a que reúne Claudio Bednarczuk e Ben Hur Custódio de Oliveira. Ambos são do União Brasil.

Embora os candidatos a prefeito e vice sejam do União Brasil, a chapa Claudio e Ben Hur tem ainda outros dois partidos em sua coligação: o Republicanos e o PSD.

Sem representante

Com a decisão de lançar uma chapa só com candidatos do União Brasil, o PSD, partido do governador Ratinho Junior, acabou ficando sem representantes na majoritária em Araucária.

Gigante

A decisão da vice-prefeita Hilda Lukalski (PSD) em não aceitar ter Ben Hur Custódio de Oliveira (União) como vice acabou fazendo com que sua candidatura não fosse homologada em convenção pelo PSD. A coragem de Hilda em não aceitar a imposição de um nome controverso para caminhar ao seu lado acabou tendo uma repercussão gigantesca nas redes sociais. Difícil foi encontrar alguém que tivesse desaprovado a decisão da atual vice-prefeita.

Cabo eleitoral de peso

Hilda ainda não definiu como será sua atuação neste processo eleitoral. Ainda está digerindo o golpe que sofreu em convenção. Porém, é fato que a tendência é que ela se torne um cabo eleitoral de peso nestas eleições. Principalmente se o eleitor decidir balizar seu voto levando em conta preceitos como lealdade, ética, honestidade, caráter, compromisso com o certo, princípios e valores. Palavras que hoje definem Dona Hilda.

Podemos

Ainda sobre as eleições deste ano, o Podemos realizou sua convenção no último dia 30 de julho. Na oportunidade, conforme esperado, o nome de Albanor José Ferreira Gomes foi homologado como candidato a prefeito da legenda.

Vereadores

Também na oportunidade houve a homologação do nome dos seguintes candidatos a vereador pela legenda: Luzinete Lopes da Silva, Any Elize Miranda, Wiliam Felisberto da Silva, Clair de Castro Melo, Antoniel Martins dos Santos, Silvério Strugala, Valdineia Alves dos Santos da Silva, Jose de Morais Dias, Osvaldo Ângelo Santana, Manoel Euzébio da Silva, Cicero Gomes da Silva, Celia Fernandes Vieira, Irani Vitor Lassen e Edison Gomes Campos.

Vice

A vaga de candidato a vice na chapa encabeçada por Albanor segue aberta. A executiva do partido conversa com outras legendas para verificar a possibilidade de uma coligação, a quem caberia esse posto. Do contrário, a vaga de vice fica com alguém do próprio Podemos.

Rede

Comenta-se que uma das possibilidades de coligação do Podemos seria com o Rede/PSOL. A se confirmar, aventa-se que a vaga de vice poderia ficar com o advogado Genésio Felipe de Natividade.

Novo

Outro partido que já realizou sua convenção é o Novo. Ela aconteceu no sábado passado (27). Na oportunidade os convencionais optaram em não lançar candidatos a prefeito e vice, e nem apoiar candidaturas majoritárias de outras siglas.

Vereadores

O Novo, porém, participará do pleito com uma chapa de candidatos a vereador. Os nomes homologados em convenção foram Luciano Filite, Cleito Gotardo Campiol, Carioca do Espetinho, Mariza Stresser, Kelly Mattos, Luiz Javorski, Elisangela Perpétuo, Gilsério Biônico, Carmen Costa, João do Som e Macia Nunes.

Brasil da Esperança

PT, PV e PC do B já realizaram suas convenções individuais ao longo da última semana, mas o encontro mais aguardado mesmo é o que acontece nesta sexta-feira, 2 de agosto, a partir das 19h, na sede do Sindimont, que fica na Rua Vital Brasil, 291. É nesta oportunidade que serão confirmados os nomes da Federação que reúne os três partidos para a disputa aos cargos de vereador, prefeito e vice.

Samuca confirmado

A vaga de candidato a prefeito na Federação já está certa. Pertencerá a Samuel Almeida da Silva, que na urna vai usar o nome de Samuca do PT. Já a vaga de vice ainda não está certa. A tendência é que seja alguém do PV, mas uma surpresa não está descartada.

PL, Solidariedade e Avante

Outra convenção bastante aguardada é a que PL, Solidariedade e Avante realizarão de forma conjunta neste sábado, 3 de agosto. O encontro tem início marcado para às 14h, na sede do Acqua Park, que fica na Rua Yoshiaki Nagano, 121, no Jardim Condor. Não há dúvidas com relação ao nome de Gustavo Botogoski (PL) para encabeçar a chapa, e nem que os três partidos vão coligar. Porém, existe certa discussão com relação a quem ficará com a vaga de vice.

Eu não.

Esta semana, por exemplo, começaram a espalhar que um possível vice para a chapa de Gustavo poderia ser o vereador Valter Fernandes (Solidariedade). Este, no entanto, rapidamente, fez questão de destacar que não almeja a vaga. Mas ressaltou que apoia Gustavo.

Tatiana

Com isso, o nome aparentemente mais forte para ficar com a vaga é mesmo o da ex-vereadora Tatiana Assuiti (Solidariedade). Não é segredo para ninguém, no entanto, que parte do grupo de Gustavo resiste a esse nome.

Cidadania e PSDB

Também neste final de semana acontece a convenção da Federação que reúne o PSDB e o Cidadania. O encontro acontecerá no salão de festas do condomínio Nova Europa, na rua Tadeu Milan, 104, no bairro Sabiá. Existe certa expectativa com relação ao lançamento ou não da candidatura de Genildo Carvalho (Cidadania) e o firmamento de coligações com outros partidos.

MDB

Outra convenção que valerá a pena observar é a do MDB. Marcada para sábado, 3 de agosto, a partir das 14h, ela acontecerá na Rua Julieta Vidal Ozório, 164, no Centro. A expectativa é para saber se Olizandro José Ferreira irá mesmo lançar sua candidatura a prefeito. Esta semana ele conseguiu anular a sessão da Câmara que confirmou sua reprovação de contas, o que – em tese – facilitaria o registro de uma eventual candidatura.

Progressistas

O Progressistas (PP) fará sua convenção no dia 3 de agosto, sábado. O início dos trabalhos será às 17h e o evento se realizará na rua Nelson Pereira de Souza, 303, no bairro Fazenda Velha. A tendência é mesmo que Vitor Cantador confirme sua candidatura a prefeito.

Edição n.º 1426.