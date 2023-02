Notas Políticas: Comissões permanentes

A Câmara de Vereadores realiza nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, uma sessão especial para escolha dos novos integrantes das comissões permanentes da Casa. O encontro será presencial, às 10h, no auditoria da OAB Araucária.

Seis

Ao todo, a Câmara possui seis comissões permanentes. Pelo regimento da Casa, cada vereador precisa participar de pelo menos uma delas. A exceção é o presidente do Poder Legislativo, que em razão das atribuições administrativas como chefe de poder, não participa desses grupos temáticos de trabalho.

Quais?

As comissões que terão seus integrantes escolhidos são as de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Cidadania e Segurança Pública, Educação e Bem-Estar Social, Obras e Serviços Públicos, e Saúde e Meio Ambiente. Cada uma delas é composta de três vereadores cada. Um presidente e dois membros.

Importantes

Dessas seis comissões, duas são as mais importantes: Justiça e Redação (CJR) e Finanças e Orçamento (CFO). Por isso, sempre que a Câmara está dividida, existe disputa para integrar esses grupos.

Tranquila

Hoje, porém, o clima na Câmara é de tranquilidade. Não existe necessariamente grupos de oposição no parlamento. Por esta razão, a expectativa é que a eleição para composição das comissões permanentes se dê amistosamente.

Primeira do ano

E falando em Câmara, as tradicionais sessões ordinárias da Casa serão retomadas na próxima semana. O recesso parlamentar se encerrou no último dia de janeiro. A primeira plenária acontece na terça-feira, 7 de fevereiro, às 9h. Os trabalhos se darão de forma presencial, ainda no auditório da OAB Araucária.