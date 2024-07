Notas Políticas: Convenção

Após ter oficialmente aberto mão da indicação da candidatura de Rosane Ferreira para a disputa majoritária, o PV local publicou esta semana o edital de convocação de seus filiados para a convenção municipal.

O encontro foi marcado para 27 de julho de 2024, às 16h, na sede da sigla, que fica na Rua Coronel Joaquim Palhano, 43, no Centro.

Pauta

Na pauta de discussões para a convenção estão a deliberação sobre coligação majoritária, escolha dos candidatos a vereador, sorteio dos números com qual cada um deles concorrerá.

Expectativa

Com a desistência de Rosane em disputar as eleições majoritárias, a expectativa agora é saber como a ex-vereadora se comportará nessas eleições. Há quem diga que, embora oficialmente, ela tenha que caminhar com a Federação, extraoficialmente isto não deve acontecer. Afinal, assim como parte do PT deixou claro que não apoiaria Rosane de jeito nenhum não é possível exigir que ela faça diferente.

Companheiro

Rosane, como se sabe, ainda pode ter uma carta na manga para participar ativamente do processo eleitoral majoritário. Isto porque seu companheiro, Cid Ferreira está filiado no PDT e é cotado para integrar uma chapa nestas eleições. Não de hoje cogita-se que Rosane sempre teve como plano B neste processo eleitoral tentar emplacar Cid como vice de algum outro candidato.

PSB

A possibilidade mais aventada é a de que Cid seja o candidato a vice de Fábio Alceu, que é o pré-candidato a prefeito do PSB.

Não vai sair

Ainda sobre o período eleitoral, o empresário Valdecir Santos não é mais pré-candidato a prefeito pelo NOVO. A decisão de não disputar a indicação do partido não partiu de Valdecir e sim da própria legenda.

Sem majoritária

Ao que se sabe, o NOVO não lançará chapa majoritária nas eleições municipais de Araucária. A expectativa, no entanto, é que a chapa de candidatos a vereador saia completa.

Estudando

Valdecir, por sua vez, ainda não sabe se integrará essa chapa de candidatos a vereador. Segundo ele, tal decisão só deve ser tomada nos próximos dias.

Cirurgia

O prefeito Hissam Hussein Dehaini será submetido a um procedimento cirúrgico nesta quinta-feira, 11 de julho. Segundo o próprio, a intervenção é para correção de uma espécie de hérnia na região abdominal que já vinha lhe incomodando há algum tempo.

Sem licença

Como o procedimento é tranquilo e não necessariamente exige afastamento, Hissam seguirá despachando normalmente como prefeito. Só que terá que ficar trabalhando de casa. Assim, pelo menos ao longo dos próximos dias, não devemos vê-lo fiscalizando as obras da Prefeitura já nas primeiras horas da manhã.

Edição n.º 1423