Notas Políticas: Convenções

A partir deste sábado, 20 de julho, está aberta a temporada de convenções partidárias para definição de candidatos e coligações para as eleições municipais de 6 de outubro. O prazo derradeiro para que as legendas realizem seus encontros é 5 de agosto.

Últimos dias

A tendência é a de que a maioria dos partidos realize suas convenções nos últimos dias do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral. Ou seja, nos dias 3, 4 e 5 agosto.

Agendados

Por enquanto, confirmado mesmo, com edital de convocação da convenção já publicado, só mesmo o PSB e o PV.

Verdes

Após ter oficialmente aberto mão da indicação da candidatura de Rosane Ferreira para a disputa majoritária, o PV local publicou na semana passada o edital de convocação de seus filiados para a convenção municipal. O encontro foi marcado para 27 de julho de 2024, às 16h, na sede da sigla, que fica na Rua Coronel Joaquim Palhano, 43, no Centro. Na pauta de discussões para a convenção estão a deliberação sobre coligação majoritária, escolha dos candidatos a vereador, sorteio dos números com qual cada um deles concorrerá.

Socialistas

Já os socialistas do PSB local marcaram sua convenção para o dia 29 de julho, das 19h às 21h, na sede da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária (AECIAR). O edital é assinado pelo presidente local da sigla, Fábio Alceu Fernandes. Na pauta dos trabalhos estão a escolha dos candidatos a prefeito e vice pela legenda, bem como a definição de coligação com demais partidos para as eleições majoritárias.

Samuel definido

O diretório nacional da Federação Brasil da Esperança homologou no dia 8 de julho o nome de Samuel Almeida da Silva (PT) como indicado da frente PT, PV e PC do B para disputar as eleições municipais deste ano na condição de candidato a prefeito. Com esta decisão, a convenção da Federação tende a ser apenas para ratificar o ato.

2 de agosto

Embora ainda não tenha sido sacramentada, o grupo mais próximo a Samuel trabalha com a data de sexta-feira, 2 de agosto de 2024, para realização da convenção da Federação.

Vice

A expectativa agora é para saber quem será o vice de Samuel nesta chapa. Comenta-se que uma possibilidade é a de que a vaga seja ocupada pelo advogado Gilberto Gomes, que é um filiado histórico do PV.

Abriu mão

A ex-vereadora Tatiana Assuiti não é mais pré-candidata a prefeita pelo Solidariedade. Com isso, o partido já declarou aquilo que todos já sabiam, ou seja, que a legenda integrará mesmo a coligação que lançará Gustavo Botogoski (PL) como candidato a prefeito.

Nada certo

Inicialmente cogitava-se o nome de Tatiana como a vice de Gustavo. Porém, uma boa fonte dá conta de que a ex-vereadora já não é vista como um bom nome para dobrar com o candidato do PL. Até a convenção, no entanto, tudo pode mudar.

Recesso

Esta semana foi a última dos trabalhos da Câmara antes do início do recesso parlamentar. Agora os edis só voltam aos trabalhos em plenário em agosto.

Diminuição

Sempre é bom lembrar que a mudança no tempo de recesso parlamentar de meio de ano aconteceu em 2022. Tanto é que tem muita gente que ainda acha que os edis têm 30 dias de “férias” no meio do ano. Na semana passada mesmo, o vereador Irineu Cantador (DC) se confundiu e foi desejando um excelente recesso aos companheiros de Casa, sendo alertado por uma colega de que ainda haveria sessão esta semana.

Nova Ibraim

A Prefeitura publicou esta semana o edital de licitação para construção da nova Escola Municipal Ibraim Mansur, no bairro Fazenda Velha. Essa é a segunda tentativa de escolher uma empreiteira para executar a obra. Da primeira vez nenhuma empresa aparecer para disputar o serviço.

R$ 10 milhões

A nova Escola Ibraim receberá investimentos de até R$ 10.324.441,84. A abertura do certame está marcada para 27 de agosto. A nova estrutura será edificada no imóvel em que hoje funciona a Escola de Gestão, na esquina da Rua Agrimensor Carlos Hasselmann com Dionísio Grabowski.

Dia de julgamento

A Câmara de Vereadores realizou esta semana duas sessões para votar o parecer prévio do Tribunal de Contas que recomendava a reprovação da prestação de contas dos ex-prefeitos Olizandro José Ferreira e Rui Sérgio Alves de Souza referentes ao ano de 2016. As plenárias foram longas e, ao final, os vereadores mantiveram a recomendação do TCE. Embora algumas pessoas tenham tentado dar um ar de julgamento político ao ato, é preciso dizer que não era imaginável que os parlamentares fizessem algo diferente. Afinal, alterar uma decisão técnica da Corte de Contas é algo difícil de se fazer. Afinal, o parecer votado foi construído por dezenas de técnicos, alguns contadores, outros auditores, outros advogados, economistas, estatísticos e assim por diante. Todos servidores de carreira do TCE. Como que um vereador, por mais técnico que seja, poderia contrariar tudo isso? Logo, é preciso elogiar a posição da Câmara que não quis reinventar a roda.

Chefer e os Vermelhos!

O vereador Vagner Chefer (PSD) ciceroneou recentemente os deputados Matheus Vermelho (PP) e o deputado federal Nelsi Coguetto Maria (PL), mais conhecido como Vermelho, que estiveram em Araucária para prestarem contas de seus mandatos. Também durante o encontro, Chefer agradeceu aos “Vermelhos” pelo apoio que ambos têm dado as demandas da cidade, como interlocução com o Governo do Estado e destinação de emendas ao Município.