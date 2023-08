Notas políticas: De volta

Conforme antecipado pelo O Popular na tarde terça-feira, 15 de agosto, o prefeito Hissam Hussein Dehaini decidiu solicitar a devolução dos projetos de lei que reformam a previdência e a carreira dos servidores públicos municipais de Araucária.

Três meses

Pelo que estipulou o prefeito durante a reunião com representantes dos sindicatos os projetos serão novamente enviados ao Poder Legislativo daqui três meses. A ideia é que nesse período uma comissão composta por representantes do Sifar, Sismmar, Fundo de Previdência Municipal de Araucária (FPMA), Câmara de Vereadores e Poder Executivo discutam o pacote de reformas proposto pela Fundação Instituto de Administração (FIA), que foi a empresa contratada pela Prefeitura para se debruçar sobre a legislação de pessoal e previdenciária da cidade.

Greve

Com o retorno do pacote de leis ao Poder Executivo, os sindicatos que representam o funcionalismo retornaram ao trabalho nesta quarta-feira, 16 de agosto. Na prática, a paralisação durou um dia.

Bonita

Há que se dizer que o movimento paradista conseguiu uma boa adesão em seu primeiro e único dia. Como não poderia deixar de ser, boa parte dos que aderiram à greve foram servidores do quadro do magistério.

Ilegal

Com relação ao Sismmar, aliás, é de se mencionar que o movimento grevista foi declarado ilegal pelo Tribunal de Justiça do Paraná. A direção do sindicato foi notificada oficialmente dessa decisão na tarde de terça-feira (15). Por consequência, já que estamos diante de entidades cumpridoras das leis, na quarta-feira eles teriam que retornar aos postos de trabalho.

Melhor saída

Independentemente da legalidade ou não dos movimentos grevistas, é fato que o tempo extra concedido pelo chefe do Executivo para análise do pacote de leis acabou sendo uma alternativa consensual para a contenda. Afinal, manter uma greve não é uma tarefa fácil para os sindicatos. Da mesma forma, ter que judicializar esse tipo de movimento que obviamente prejudica a população que mais precisa dos serviços públicos também não é algo desejável para a Prefeitura e, da mesma forma, ter que analisar projetos de lei num ambiente conflituoso não é algo que a Câmara aprecie.

Chupim

Vai ter vereador que tentará ficar com os méritos do retorno do pacote de leis para o Executivo dizendo que fez requerimento xis ou y. No entanto, quem conhece o jeito Hissam de administrar sabe que ele não é de ceder a esse tipo de pressão. Logo, se você ouvir um edil dizendo que foi por conta disso que os projetos voltaram para a Prefeitura, lembre-se daquele passarinho, o chupim, que bota os ovos no ninho dos outros.

Negociação

A verdade nessa história é que Hissam decidiu conceder esse tempo extra para análise dos projetos de lei oriundos dos estudos da FIA após uma conversa com o presidente da Câmara, Ben Hur Custódio de Oliveira, e com os vereadores que integram a base governista no Legislativo. Nesse bate-papo ficou alinhado o tempo extra e a reunião com representantes dos sindicatos, que aconteceu na sala da presidência também na tarde de terça.

Reformas virão

Independentemente do tempo extra, é importante antecipar que alguma reforma terá que ser feita na carreira e previdência dos servidores públicos municipais. Essas mudanças, inclusive, têm sido cada vez mais comum em todos os entes da federação. A pujança financeira de Araucária, obviamente, pode até fazer com que essas alterações não aconteçam com a intensidade e velocidade de outros municípios, mas elas acontecerão.

Não fui eu!

O vereador Fábio Pavoni (PV) entrou em contato com esta Coluna para garantir que não foi ele quem gravou o presidente da Câmara, Ben Hur Custódio de Oliveira. Segundo Pavoni, ele foi apenas o responsável por entregar o áudio ao Ministério Público local.

Não sei quem foi. Perguntado quem gravou o material, Pavoni também disse não saber. Ficou com a fama, embora garanta que não gravou e que não sabe quem foi, pelos corredores da Câmara todo mundo anda evitando conversar – amenidades que sejam – com Pavoni. Como disse um funcionário do parlamento a esta Coluna: “quem grava um grava todos. Quem entrega um entrega todos”.

Vídeo

Ainda sobre Pavoni, apesar de ele afirmar que foi apenas o mensageiro e não o gravador da mensagem, pessoas que teriam tido acesso ao vídeo de onde o áudio que circula pelas redes sociais foi extraído garantem que é possível ver o braço de Pavoni nas imagens, bem como outros dois assessores dele. As imagens mostrariam ainda que a captação ocorreu num ambiente de festa e que o gravado aparentaria mesmo estar com a voz embargada. Isto confirma a versão de Ben Hur de que o comentário foi feito num ambiente festivo e que teria bebido um pouco quando fez as declarações, as quais ele – aliás – já disse não condizerem com a verdade

Vitor no comando

O presidente estadual do PP, Ricardo Barros, esteve em Araucária na noite desta quarta-feira, 16 de agosto. Veio para o evento de posse da nova executiva municipal do partido, que ficará a cargo do secretário municipal de Meio Ambiente, Vitor Cantador.

Fileiras

Também durante o evento de ontem, Vitor e Barros abonaram as fichas de filiação de uma “renca de gente” ao partido. A ideia de Vitor, que é pré-candidato a prefeito no ano que vem, é ter uma chapa completa e competitiva de candidatos a vereadores em 2024. “O PP está de portas abertas para as lideranças municipais. Queremos formar um grupo competitivo e que deseje contribuir com a nossa cidade”, afirmou Vitor.

Recursos

O deputado federal Matheus Laiola esteve com o prefeito Hissam nos últimos dias. Veio para trazer uma boa notícia. Está destinando para Araucária, por meio de emendas parlamentares, alguns milhões de reais. Parte do valor, cerca de R$ 1,5 milhão, será destinado para ações de defesa animal. Já o restante, algo em torno de R$ 6 milhões, vai para projetos de pavimentação.

Edição n.º 1376