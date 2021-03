Notas políticas: discussão sobre “tratamento precoce” agita Câmara

Agora foi

Depois de diversos problemas na transmissão da sessão plenária da semana passada, a desta terça-feira, 23 de março, transcorreu sem problemas. Os equipamentos não falharam, a internet estava boa e os vereadores puderam fazer seu trabalho.

Online

Novamente, assim como nas duas últimas semanas, a direção da Casa optou por realizar a sessão remotamente. Assim, no plenário ficaram apenas o presidente da Casa, Celso Nicácio (PSD), e o primeiro secretário, Ricardo Teixeira (PSDB). Os demais edis participaram das discussões de seus gabinetes e casas.

Aprovado

Entre os projetos aprovados o mais relevante, sem dúvidas, é o que regulamentou a instalação de condomínios empresariais em Araucária. Desdobramento da lei do Plano Diretor, o projeto permitirá a atração de novas empresas para a nossa área industrial.

Tratamento precoce

Também na sessão desta semana os vereadores discutiram uma indicação do vereador Eduardo Castilhos (PL) para que a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) estudasse a possibilidade de adoção do chamado “tratamento precoce” nos casos do novo coronavírus.

Sem comprovação

A ideia do vereador, é preciso dizer, já é fruto de muita discussão no país como um todo. Sem comprovação científica, o tal do “tratamento precoce” consiste em receitar para tratar a Covid-19 medicamentos feitos para outras doenças.

Desserviço

Na prática, a indicação do vereador é um desserviço à saúde pública. Afinal, convenhamos, se existisse mesmo um tratamento precoce eficaz contra a Covid-19 ele já teria sido implantado. Logo, essa história não passa de obscurantismo, ignorância e uma tremenda perda de tempo.

Kit-Covid

Coincidentemente, no mesmo dia em que Eduardo Castilhos veio com a história do Kit-Covid em Araucária, a Associação Médica Brasileira (AMB), que reúne mais de 80 sociedades de especialidades e órgãos federados no país, emitiu comunicado contra o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a covid-19.

Reprovada

Embora tenha por hábito aprovar todas as indicações e requerimentos feitos pelos vereadores, desta vez – ainda bem – a Câmara resolveu discutir um pouco mais profundamente essa indicação propriamente dita. E, após uma manifestação técnica da vereadora Rosane Ferreira (PV), que é enfermeira, esposa e mãe de médicos, e declarações lúcidas e bem construídas didaticamente de edis como Ricardo Teixeira (PSDB), Ben Hur Custódio (Cidadania) e Celso Nicácio (PSD), a ideia de professor Pardal de Castilhos foi reprovada pela grande maioria dos vereadores.

Pulverização

Depois dessa patacoada de Castilhos querendo que a Secretaria de Saúde perca tempo com a análise do “tratamento precoce” o medo agora é que na próxima semana ele queira copiar aquela do vereador gaúcho e proponha uma indicação para que a Prefeitura pulverize a cidade com álcool em gel para matar o vírus da Covid-19.

Gastando vida

A torcida agora é para que essa do tratamento precoce tenha sido apenas um deslize de iniciante de Eduardo Castilhos. Afinal, de um modo geral, ele vem conduzindo seu mandato de maneira sensata, com propostas razoáveis.

Sessões extraordinárias

Também nesta semana a Câmara realizará duas sessões extraordinárias. Uma nesta quinta-feira (25), às 15h, e outra amanhã, às 10h. Em pauta o projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento do Fundeb. A aprovação dessa lei é de extrema importância para que a cidade não perigue ficar sem receber os recursos do Fundo Nacional da Educação Básica.

Exonerada

O prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) decidiu trocar o comando da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). Cristiane Martins deixou o cargo na sexta-feira, 19 de março. O nome de sua substituta ainda não foi anunciado.

Manoel Ribas

Quem passou pela rua Manoel Ribas ao longo das últimas semanas viu que a Secretaria de Obras está trocando boa parte da capa asfáltica da via, trabalho este que acabou fazendo com que algumas pessoas se perguntassem se – de fato – havia a necessidade da troca, já que aparentemente o pavimento estava em bom estado.

Couro de jacaré

De acordo com técnicos da Secretaria de Obras, a troca da capa asfáltica é necessária como forma de prevenir infiltrações na base da pista, o que causaria uma despesa muito maior na recuperação da rua. Essencialmente o asfalto que vem sendo trocado é aquele onde se formou várias trincas, chamado na engenharia de pavimentação de “couro de jacaré”. Quando a pista começa a ter essas rachaduras é o momento de arrumar, porque a base ainda não está danificada, permitindo infiltrações, que acabam abrindo buracos no pavimento.

Diferenças

Também no que diz respeito à priorização da Manoel Ribas para receber essa manutenção a explicação a relevância da via no trânsito da cidade. A rua liga o centro a diversos bairros e tem tráfego intenso durante boa parte do dia.

Transporte coletivo

A Prefeitura de Araucária publicou esta semana o edital de licitação para escolha das empresas que ficarão responsáveis pelos serviços de transporte coletivo na cidade ao longo dos próximos dez anos. Dividido em três lotes, o certame envolve cifras superiores a meio bilhão de reais ao longo de uma década.

Mais uma vez

Essa é a terceira vez que a Prefeitura tenta licitar a concessão do transporte coletivo. Na primeira das vezes que lançou a licitação foram diversas as discussões jurídicas e políticas envolvendo o certame, que acabou não ocorrendo. Posteriormente, em nova tentativa, a licitação chegou a ser aberta, mas a única empresa interessada acabou oferecendo preço superior ao máximo estipulado no edital. A torcida agora é que, com as revisões feitas ao edital e menos nuvens carregadas nos céus da Praça da Bíblia, a disputa pelo serviço possa ocorrer dentro das regras do jogo.

Apuração

Sempre alvo de muitas reclamações quando o poder público estipula medidas de restrição ao horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, uma loja de departamentos de Araucária está na mira do Ministério Público. O procedimento tramita junto à 1ª Promotoria de Saúde da cidade.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021