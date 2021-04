Notas Políticas: nova sede da GM, pedido de agência no Capela Velha e arrecadação bombando

Nova sede

A Guarda Municipal já está em sua nova sede. Localizada na esquina da Avenida das Nações com a rua Ângelo Perini, no bairro Estação, o novo prédio abriga ainda todos os departamentos da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP).

Transtupi

O imóvel que agora serve à Guarda Municipal era outrora a sede da empresa Transtupi Transporte Coletivo. Porém, em razão de dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa, ele foi vendido à Via Dupla, que agora locou o prédio para Prefeitura.

Mudança

A Guarda Municipal teve que deixar sua sede na Archelau porque o imóvel que ela ocupava pertencia a Irineu Cantador (PSD), que o locava à Prefeitura. Como em janeiro Irineu passou a ser vereador e a legislação proíbe que membros do Legislativo mantenham contratos com a administração pública, a locação teve que ser encerrada.

Bendita eleição!

Fato é que a nova sede da Guarda Municipal é muito mais adequada do que todas as anteriores. Além de a área ser amplamente superior a anterior, o local é equidistante a todas os bairros de Araucária. O quesito segurança é outro fato positivo. Agora, a fachada da GM não fica exposta, item essencial para corporações que combatem a criminalidade. Ou seja, no final das contas, talvez mesmo sem querer, Irineu ajudou a GM a ter um espaço melhor.

Desapropriação

A sede locada agora pela Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), inclusive, pode ficar em definitivo para o Município. Isto porque o prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) já teria determinado que sejam iniciados os procedimentos para estudar a viabilidade de desapropriar o imóvel. A ideia, porém, ainda é embrionária, e depende de uma série de tramitações. Mesmo assim, dar à Guarda Municipal uma sede própria seria outra conquista histórica para a população local em termos de segurança pública.

Virtual

A Câmara de Vereadores realizou nesta terça-feira, 30 de março, mais uma sessão plenária de forma virtual. Os trabalhos devem seguir assim até que as medidas restritivas para tentar diminuir os índices de contágio pelo novo coronavírus diminuam.

Dez vereadores

Dos onze vereadores araucarienses, dez participaram da plenária desta semana. Eduardo Castilhos (PL) não compareceu em razão do falecimento de uma pessoa próxima.

Definida

Na semana passada os vereadores aprovaram um requerimento de Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania) para que fosse criada pela Câmara uma comissão especial para acompanhar as ações municipais de enfrentamento ao novo coronavírus. Na plenária desta terça foram escolhidos os membros desse grupo temático. Os escolhidos pelo plenário foram os vereadores Professor Valter (Cidadania), Rosane Ferreira (PV) e Ricardo Teixeira (PSDB). Nos próximos dias o trio se reunirá para decidir quem será o presidente da Comissão e definir um plano de ação.

Capela Velha

O vereador Vagner Chefer (Podemos) fez uma proposição na Câmara solicitando a instalação de uma agência bancária no bairro Capela Velha. Argumentou a região tem hoje algo em torno de 40 mil moradores, número superior ao da grande maioria das cidades paranaenses, diga-se de passagem. O pedido, obviamente, não depende necessariamente da vontade da Prefeitura para acontecer, já que instituições financeiras seguem critérios próprios para definir onde se instalarão. Porém, é fato que já passou da hora de bairros como o Capela Velha terem essas estruturas financeiras mais próximas de seus moradores, as tornando menos dependentes da região central da cidade.

Arrecadação

As transferências de cotas de ICMS para Araucária no mês de março voltaram a ficar acima da média história, com R$ 50,8 milhões entrando nos cofres municipais neste último mês. É o melhor março de toda a história.

Comparação

Apenas para efeitos de comparação, em março de 2020, a cidade havia recebido do Governo do Estado R$ 37,3 milhões de cotas de ICMS. Ou seja, R$ 13,5 milhões a mais.

Combustível

Como todos sabemos, essa melhora nas transferências de ICMS acontece não necessariamente em razão de uma melhora global da atividade econômica e sim por conta da natureza da nossa indústria, que é o petróleo. Logo, como tivemos aumentos substanciais no preço dos combustíveis, que têm seus preços regulados pelo dólar, que está nas alturas, a arrecadação vai disparar.

Fechado

Apesar da liberação pelo Governo do Estado da abertura de parques, a Prefeitura optou por manter o Parque Cachoeira fechado ao longo desta semana. As razões são duas: uma é evitar as aglomerações que vinham sendo vistas no local e o constante desrespeito a proibição de uso de churrasqueiras e parquinhos. A outra é o fato de o entorno da pista de caminhada estar sendo utilizado como drive thru para vacinação contra a Covid-19.

Reavaliação

Na próxima segunda-feira, 5 de abril, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) irá reavaliar a situação e decidir se abre o parque para que as pessoas possam utilizá-lo para atividades individuais, como caminhadas.

Covid-19

E falando em Covid-19, quem está de quarentena desde a semana passada é o secretário de Meio Ambiente, Vitor Cantador. Ele e mais alguns servidores da Secretaria de Meio Ambiente testaram positivo para o novo coronavírus. Felizmente todos têm apresentados apenas sintomas leves da doença. A quarentena deles deve terminar neste final de semana e a partir da próxima já estão todos na ativa novamente.

Semana que vem

Com 76 anos, a vice-prefeita Hilda Lukalski Seima ainda não tomou a vacina contra a Covid-19. Pelo calendário, ela deveria ter sido imunizada já na semana passada. A falta de informações quanto a vacinação da figura política feminina mais importante desta cidade deixou algumas pessoas com caraminholas na cabeça. Seria Dona Hilda anti-vacina? Nada disso! Ela ainda não tomou porque teve uma pessoa próxima diagnosticada com o novo coronavírus. Por conta disso, seu médico pediu para que ela aguardasse de dez a quinze dias para se vacinar. O intervalo de tempo seria necessário para que houvesse a garantia de que ela também não estivesse com a doença.

Semana que vem

Dona Hilda, porém, garante que – se Deus quiser – toma a vacina na próxima semana. Está, inclusive, ansiosa para receber a primeira dose.

