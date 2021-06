Notas Políticas – Edição 1267

Articulações

Com o final do primeiro semestre se aproximando (pelo menos para os adeptos do calendário gregoriano) o que não falta é político local andando pelas sedes de partidos em Curitiba em busca de um partido para chamar de seu. Ao longo do segundo semestre estas movimentações devem se acelerar, tudo com vistas a se preparar para as eleições gerais do ano que vem.

Rumo ao PROS

E nessas andanças, quem estaria gastando sola de sapato em busca de uma casa nova é o pessoal que atualmente comanda o PSL em Araucária. Ao que se sabe eles não estariam muito satisfeitos com o modo como o presidente estadual da legenda, deputado estadual Fernando Francischini, os tratou no pleito municipal do ano passado. Por esta razão já teriam conversas avançadas com o PROS e lá devem fincar bandeiras. Obviamente, como estamos falando de política, não se pode cravar com 100% de certeza que o cenário que se vê no horizonte se confirmará. Porém, vale a pena ficarmos de olho.

Quarto

Outra das ações penais movidas pelo Ministério Público contra vereadores e assessores da legislatura 2013-2016 está com a magistrada responsável pela análise dos expedientes para proclamação de sentença.

Rachadinha

Nestas ações, movidas contra nove dos onze vereadores daquela legislatura, o MP os acusa de se apropriarem de parte do salário de apadrinhados para ocuparem cargos em comissão na administração pública municipal. A popular rachadinha.

Falecido

O processo enviado para proclamação de sentença é o que tem como réus Wilson Roberto David Mota e Paulo Roberto de Paula Souza. No caso específico, em virtude do falecimento de Betão, a ação com relação é extinta, restando apenas aguardar se haverá sentença condenatório ou absolutória com relação ao outro réu.

Pra sentença

O processo contra Betão e Paulo se junta agora a outros três já prontos para receber sentença. Os outros são contra o núcleo Paulo Horário e seus braços direitos naquele mandato, Luiz Cláudio Both e Janine Chagas. Também já estão com a magistrada aquele que tem como réus Adriana Cocci e Angelita Aparecida Soares e o que tem como acusado Vanderlei Francisco de Oliveira.

Boas impressões

O contrato ainda é recente e as adequações ainda estão sendo feitas, mas quem vivencia o dia a dia do Hospital Municipal de Araucária (HMA) tem elogiado o modo como o Hospital Erasto Gaertner vem conduzindo o local. Os protocolos de trabalho e a segurança na gestão de processos faz parecer que até então o HMA vinda sendo tocado por amadores.

Expectativa

Com o recesso de meio de ano chegando à Câmara existe muita expectativa sobre o que a vereadora Rosane Ferreira (PV) fará da vida. Não é segredo para ninguém que ela pensa em renunciar ao mandato. Estaria cansada e se sentindo incapaz de contribuir com a cidade no exercício do cargo.

Articulações

Talvez nem todos saibam, mas a montagem da chapa que levou o PV a conquistar uma cadeira na Câmara de Vereadores envolveu um pacto entre a chapa de candidatos: o de que quem ficasse com a vaga renunciaria ao cargo ao final do segundo ano de mandato, dando a possibilidade de que o primeiro suplente do partido também fosse vereador, nos dois anos finais da legislatura 2021-2024. O acordo foi inteligente e costurado por Rosane. Até porque, sem ele, pouca gente se empenharia mesmo na campanha sabendo que – na prática – dificilmente alguém conseguiria mais votos do que a parlamentar. Ou seja, que Rosane vai passar o bastão todos já sabem, a questão mesmo é quando. Pelo pacto verde seria só no final do ano que vem. Mas pode ser que seja já.

Perda

É preciso pontuar que eventual renúncia de Rosane é uma perda para o parlamento municipal. Rosane é inteligente, única mulher a integrar essa legislatura e com uma vivência política bastante interessante. Por mais que volta e meia suas falas pareçam destoar da realidade local e que invariavelmente ela enxergue uma conspiração aqui e outra acolá, sua presença na Câmara é salutar e contributiva.

Good vibes

E falando em Câmara, a sessão plenária desta semana foi extensa. Durou mais de três horas. Todos os onze se fizeram presentes e o clima entre os vereadores era de paz e amor, como o da vacina da Pfizer estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos contra o coronavírus. Bem diferente daquele visto em outras sessões em que a Casa parecia o organismo após receber a vacina da AstraZeneca, com reações pra lá de quentes.

Avanços

E merece especial destaque a aprovação de dois projetos de leis analisados pelos vereadores nesta terça-feira, 22 de junho. Ambos prometem destravar o setor imobiliário araucariense. Um deles estabelece as regras para implantação de condomínios habitacionais de lotes urbanos e o outro cria os parâmetros para regularização de conjuntos habitacionais já consolidados.

Intensas

Ambos os projetos são de iniciativa de setores técnicos da Prefeitura e fazem parte do pacote de leis derivado da revisão do Plano Diretor. As discussões na Câmara até sua aprovação foram intensas, inclusive com a realização de audiência pública. O texto agora precisa ser referendado em segunda votação, que deve ocorrer na próxima semana. Em seguida, vai ao prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) para sanção ou veto.

Praça do Maranhão

A revitalização da Praça do Conjunto Maranhão, instalada às margens da rua Manoel Torquato da Rocha Reis, vai atrasar. Isto porque nenhuma empreiteira se interessou em participar da licitação promovida pela Prefeitura para executar a obra. O certame foi aberto no dia 28 de maio. O serviço está estimado em R$ 473 mil.

Dias difíceis

A política araucariense perdeu esta semana dois ex-vereadores: Acyr Torres e Sebastião Cordeiro Calado. Ambos muito conhecidos no Município, eles eram donos de muitas histórias, de um tempo em que a política na cidade era muito mais provinciana. O falecimento de ambos se soma ao de Wilson Roberto David Mota, também dono de vários mandatos e outra personalidade icônica da Poder em Araucária. Sem dúvida, 2021 tem sido um ano muito difícil!

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021