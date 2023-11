Notas políticas: Eleições 2024

Com 2024 se aproximando, cresce a expectativa do meio político local para tentar entender a melhor forma de se aproximar do eleitorado araucariense.

E, nessa busca, é importante – antes de mais nada – saber quem é o eleitor que vai as urnas no primeiro domingo de outubro do ano que vem.

Somos quantos?

Dados da Justiça Eleitoral, por exemplo, mostram que agora em outubro os eleitores araucarienses aptos a votar somavam 106.522 pessoas. Destes, 98.531 tinham biometria validada e outros 7.991 não.

Faixa etária

Os dados da Justiça Eleitoral ainda mostram que dos aptos a votar, 111 têm 16 anos. 559 tem 17 anos. 5.033 tem entre 18 e 20 anos. 9.029 tem entre 21 e 24 anos. 23.780 estão na faixa compreendida entre 25 e 34 anos. 23.261 tem entre 35 e 44 anos. 27.461 tem entre 45 e 59 anos. 11.495 tem entre 60 e 69 anos. 4.851 tem entre 70 e 79 anos e 937 tem mais de 79 anos. Esses números, embora muitas vezes ignorados pelos políticos tradicionais são um bom termômetro para direcionar como alcançar essas pessoas, o que elas querem e assim por diante.

Gênero

Os números mostram também que a maioria do eleitorado araucariense é mulher. Elas somam 54.896. Já os homens são 51.626.

Estado civil

Outro dado interessante. Mais da metade dos eleitores araucarienses é solteiro: 52%. Os casados são 40%. Os divorciados somam 5%. Os viúvos são 3% e os separados judicialmente correspondem a 1%.

Escolaridade

O grosso dos eleitores de Araucária tem apenas o Ensino Médio completo. Eles correspondem a 36,40%. Já os que têm o Ensino Fundamental incompleto somam 22,55%. Os que têm o Ensino Médio Incompleto são 14,75%. Os com Superior Completo são 8,86%. Os com Fundamental Completo são 8,43%. Com Superior Incompleto são 5,91%. Já os que apenas leem e escrevem são 2,36% e os não alfabetizados são 0,73%.

Raça

Outro dado relevante é que a grande maioria dos nossos eleitores preferiu não informar sua raça/cor. São 96,32%. Já os declarados brancos são 2,39%. Os pardos 1,02%. Os pretos 0,26%. Os amarelos 0,02%. Já os que se declararam indígenas foram apenas 4 pessoas, o que impossibilitou o sistema da Justiça Eleitoral de trazer o dado em percentual.

Identidade de gênero

A Justiça Eleitoral mostra ainda que 102.601 eleitores araucarienses não informaram qual sua identidade de gênero. Já os cisgêneros (ou seja, aqueles se identificam com sexo de nascimento) somam 3.726 indivíduos. Já os manifestamente transgêneros são 16 pessoas e os que não informaram são 179 indivíduos.

Chapas

Ainda sobre as eleições do ano que vem, importante que os interessados em disputar uma cadeira na Câmara estudem um pouco sobre as regras para divisão das vagas. A continha não é tão simples de entender.

Proporcional

Na disputa pelas vagas no legislativo, importante é que todo candidato entenda três critérios basilares que são aplicados no sistema proporcional: Quociente Eleitoral (QE), Quociente Partidário (QP) e votação mínima.

Eleitor

Embora seja importante que os candidatos estejam por dentro desses critérios, é recomendável que o eleitor também o faça. Isso porque, ao contrário da concorrência a um cargo majoritário, a disputa por uma cadeira na Câmara é sim um jogo coletivo e o time de cada candidato é a chapa a que ele pertence.

Chapa inteira

Nas últimas eleições municipais, por exemplo, tivemos alguns casos de candidatos que foram razoavelmente bem individualmente, mas que acabaram não sendo eleitos porque a chapa em que eles estavam era ruim (de voto). Foi o caso de Leandro da Academia e de Olizandro Jr. O primeiro estava filiado ao PTC e o segundo ao MDB. Embora tenham feitos mais votos do que alguns que efetivamente foram eleitos, a chapa deles não performou bem, o que fez com que eles ficassem de fora.

Demorada

A sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira, 21 de novembro, foi pra lá de demorada. A pauta estava recheada de projetos de lei a serem votados, o que por si só já fizeram com que os trabalhos fossem estendidos. Além disso, a tribuna da Casa foi ocupada inicialmente pelo secretário de Segurança Pública, Lincoln Stygar, que fez algumas ponderações sobre a atuação da Guarda Municipal. Sua fala gerou desdobramentos e alguns vereadores lhe fizeram indagações, as quais precisaram ser respondidas, o que fez com que a sessão tardasse um pouco mais ainda para ser iniciada.

Sindicatos

Representantes do Sifar e do Sismmar também marcaram presença na sessão plenária. Foram protestar contra o iminente retorno ao Poder Legislativo do pacote de leis que reforma a previdência e a carreira dos servidores públicos municipais. O texto havia sido enviado à Câmara em agosto, mas depois acabou retornando ao Executivo para que os sindicatos – caso quisessem – apresentassem sugestões de alterações à proposta. Ao que se sabe, porém, até o momento (passados três meses) nenhuma das entidades formulou por escrito o que gostariam que fosse retificado.

Moção

Também nessa sessão o vereador Ben Hur Custódio de Oliveira propôs uma moção de congratulações ao time de vôlei de Araucária. A equipe, como se sabe, recentemente venceu o campeonato paranaense adulto da modalidade. A honraria teve o apoio unânime dos vereadores presentes.