Notas políticas: Emprestado

Embora vá para a Corregedoria, Dr. David seguirá vinculado à Promotoria de Infância e Juventude de Araucária.

A previsão, porém, é que ele fique fora por pelo menos um ano. Quem o substituirá, se é que isso será possível, ainda é uma incógnita.

Vara de Família

Também esta semana Araucária perdeu sua mais longeva magistrada. Maria Cristina Franco Chaves deixou o comando da Vara de Família, Infância e Juventude da cidade. Foi trabalhar junto à Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Paraná.

Um ano

Maria Cristina estava em Araucária desde os anos 2000. Ela permanecerá vinculada à Comarca da cidade, mas não existe uma certeza de que retornará ao comando da Vara de Família.

De volta?

Falando em mudanças pelas bandas do Fórum da cidade, nos últimos dias correu o boato de que o promotor titular da 5ª Promotoria de Justiça de Araucária, João Carlos Negrão, pode retornar a atuar no Município. Sua designação junto à Corregedoria do Ministério Público se encerra agora no final do ano.

Problemas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) segue com dificuldades para consertar o bendito do aparelho de Raio-X da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Planalto. A peça que precisa ser substituída já foi comprada, mas a empresa que a vendeu ainda não a entregou, pois estaria com dificuldades logísticas nesse transporte. O mesmo problema estaria sendo enfrentado pelo Hospital Evangélico, em Curitiba. Eles também teriam comprado a mesma peça da mesma empresa e até agora nada dela ser entregue.

Onças

Cinco empreiteiras participaram da licitação para definição de quem executará a obra de pavimentação da rua Erondina Francisco Vieira, na localidade rural de Onças. A obra terá o chamado “padrão Hissam de qualidade”. Ou seja, englobará toda a parte de drenagem, reforço da base da pista, meio-fio, sarjeta, sinalização viária e revestimento asfáltico do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), que é o asfalto definitivo.

Quase 3 quilômetros

Essa estrada de Onças ganhará pavimento num trecho de 2.814,55 metros de extensão. O valor a ser investido em sua execução é de R$ 9.651.802,21. A empreiteira que venceu a concorrência foi a Venturi & Zen Ltda.

E agora?

A decisão do Ministério Público de Araucária de arquivar a representação feita pelo SIFAR e pelo SISMMAR no caso da contratação da Fundação Instituto de Administração (FIA) pode impactar nos rumos da Comissão de Inquérito aberta pela Câmara para – em tese – apurar o mesmo objeto. Isto porque os poderes de investigação de uma CPI municipal são bem inferiores ao do MP. Logo, se o MP não encontrou nada que pudesse – digamos assim – caracterizar algo dolosamente praticado contra a administração pública, é difícil imaginar que a Câmara consiga.

Coisas distintas

No entanto, embora seja difícil imaginar que a CPI da FIA consiga encontrar um dolo que o MP não encontrou, é preciso ressaltar que a Câmara pode seguir normalmente com seus trabalhos. Enquanto Poder Legislativo, os edis possuem tal faculdade.

Incentivo fiscal

Os vereadores que integram a base de apoio do prefeito Hissam estariam formatando um projeto de lei com incentivos fiscais para acelerar a retomada das operações da FAFEN em Araucária. O capitão do projeto seria o vereador Ben Hur Custódio de Oliveira.

Internet

A Câmara de Vereadores vem enfrentando problemas com a empresa que lhe fornece serviços de internet. Isto já ocorre há algumas semanas e vem afetando a transmissão das sessões plenárias, principalmente para quem precisa assistir a reunião posteriormente ao término da gravação. Acontece que o vídeo armazenado no Youtube e Facebook da Câmara contém diversos cortes, o que prejudica a correta interpretação do que os vereadores discutiram.