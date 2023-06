Notas Políticas: Férias

O prefeito Hissam Hussein Dehaini encaminhou à Câmara no último dia 19 de junho um ofício solicitando ao parlamento autorização para ausentar-se do país entre os dias 10 de julho e 8 de agosto. O pedido deve ser analisado pela Casa na próxima semana.

Embora o roteiro da viagem ainda esteja sendo definido, Hissam quer aproveitar esse período para viajar com a família para pelo menos dois países. Uma primeira escala seria no Caribe. Já a segunda no Líbano, país de onde seus país vieram algumas décadas atrás.

No período em que estiver fora do país, quem assume o comando da Prefeitura é sua vice, Hilda Lucalski (PSD). Nos últimos dias, aliás, o que não faltou foi teoria maluca de que a vice também tiraria férias, de modo que o Município fosse chefiado nesse ínterim pelo presidente da Câmara, Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania). O boato, no entanto, foi mesmo fruto de alguma mente bem adubada. Assim, o que deve acontecer mesmo é Hissam tirando férias, Hilda assumindo interinamente o comando da cidade e Ben Hur permanecendo no comando do Poder Legislativo. Tudo como manda o figurino.

Ao longo das últimas semanas têm aumentado a lista de pessoas se colocando como pré-candidato a prefeito de Araucária nas eleições do ano que vem. E é bom que nos preparemos porque até julho de 2024 muitos mais se colocarão nessa condição.

Um dos que tem se colocado como pré-candidato a prefeito é o ex-vereador Leandro da Academia. O partido pelo qual ele pretende concorrer é incerto, isto porque o PROS que abrigou Leandro em 2022 quando foi candidato a deputado estadual se fundiu com o Solidariedade, sendo que ainda não está muito claro quem é o mandatário político da legenda em Araucária.

Da mesma forma, como é sabido, o PDT tem dito que o ex-vereador Fábio Alceu é pré-candidato a prefeito pelo partido.

Outro que está animado é o secretário de Meio Ambiente, Vitor Cantador. Ele está assumindo o comando do PP e tem se aproximado de Ricardo Barros, cacique mor da legenda.

Vitor, aliás, tem feito alguma correria para filiar lideranças locais ao PP. Tudo para montar uma chapa competitiva também na corrida por uma das 13 vagas na Câmara.

Embora Vitor coloque seu nome como pré-candidato, ele tem deixado claro que a definição passará pela vontade do prefeito Hissam. E não tem como ser diferente. Embora não seja dado a montagem de chapas e nem tenha indicado um nome ainda, é impossível pensar que alguém pertencente ao grupo do atual chefe do Executivo obtenha sucesso sem sua benção.

Dentro do grupo de Hissam existem pelo menos quatro nomes que podem concorrer com sua benção: Hilda Lucalski, Ben Hur Custódio de Oliveira, Genildo Carvalho e Vitor Cantador. Porém, como se sabe, o prefeito é um homem astuto, que as vezes gosta de surpreender. Logo, não causaria espanto se ele tirasse uma opção ainda não pensada da cartola.

Independentemente do nome que Hissam abençoar, aqueles que forem preteridos precisarão entender que política é jogo de composição. E que é possível ter muito destaque mesmo ser estar no centro do palco. Para tanto, é necessário deixar a vaidade e os projetos pessoais de lado e pensar no coletivo.

E de olho em 2024, o MDB realizou um encontro na semana passada (veja matéria em nossa página 8). A reunião contou também com emedebistas de outras cidades, mas foi sim um ensaio de retorno do ex-prefeito Olizandro José Ferreira ao palco da política municipal.

Olizandro, como se sabe, anda circulando por aí na tentativa de arregimentar aliados para o projeto de voltar a disputar a eleição no ano que vem. Uma boa fonte, inclusive, garante que ele não pretende ficar nos bastidores e sonha em concorrer ao cargo de prefeito novamente.

E nessa de pré-candidatos, quem ainda não parece ter uma plano municipal para as eleições do ano que vem é a federação composta por PT, PV e PC do B. Embora o consórcio esteja no comando do país, não há localmente um nome de consenso. E talvez sequer haja tempo para formá-lo.

Meio queimada no cenário político local desde que renunciou ao cargo de vereadora em 2021, Rosane Ferreira (PV) segue sendo o nome da Federação mais conhecido. Porém, poucos acreditam que ela consiga convencer as demais legendas de que é uma boa opção. Há quem diga, aliás, que nem ela sabe direito se ainda deseja colocar seu nome à disposição.

Maior bancada na Câmara Federal, o PL também é um partido cujos movimentos devem ser observados localmente. Hoje, a maior liderança araucariense filiada à legenda é o vereador Eduardo Castilhos. No entanto, ao longo dos últimos dias houve quem dissesse que o presidente estadual da sigla, o deputado federal Giacobo, estaria descontente com posicionamentos tomados pela executiva municipal. O parlamentar estaria pensando – inclusive – em colocar o comando do PL local em mãos de pessoas mais alinhadas ao seu modo de pensar.

Há quem diga, inclusive, que o ex-vice-prefeito Isac Fialla estaria conversando com Giacobo para se filiar ao PL e assumir seu comando em Araucária. A notícia, porém, ainda é tida como especulação, já que o direito de indicar a executiva na cidade pertenceria ao deputado estadual Gilson de Souza, pastor próximo a Castilhos.

Sobre o assunto, inclusive, Pastor Castilhos tem dito que é fato que o PL gostaria de ter um candidato a prefeito, mas que tal condição não pode ser garantida a Isac Fialla caso ele queira se filiar ao partido. “O Isac é bem-vindo ao PL, só não podemos garantir a ele a condição de candidato a prefeito”, afirmou.

