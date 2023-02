O final de semana promete ser animado em Araucária. É que depois de vários anos, a cidade volta a ter uma festa em alusão ao seu aniversário. A organização do evento é da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) e para colocar a festa de pé em tão pouco tempo, destaque para atuação do secretário Alex Sandro Souza, que não tem medido esforços para que tudo aconteça dentro do esperado pelo prefeito Hissam e pela comunidade araucariense.