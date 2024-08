Notas Políticas: Internamente, troca de Ben Hur por sua mulher não caiu bem no União Brasil

Candidatos a vereador pelo União Brasil não engoliram a decisão de Ben Hur de se retirar da chapa majoritária e colocar sua esposa. Eles desejavam que a alteração fosse feita, mas que a chapa não ficasse Claudio e Mulher do Ben Hur. Queriam um nome que não tivesse tanta rejeição. Defenderam, inclusive, que esta pessoa fosse Renaldo Rodrigues. Quando ouviu a sugestão, o presidente da Câmara teria ficado vermelho de raiva e dito: “quem é Renaldo? O que ele fez pelo Hissam?”

Proporcional

Outra chateação da chapa do União se deu pelo fato de Ben Hur ter se declarado candidato a vereador na vaga que era de sua mulher, com a utilização do mesmo número, inclusive. Os candidatos estariam dizendo por aí que o novo candidato atrai sua rejeição para a chapa. Agora, quem votar no União Brasil pode estar ajudando a reeleger Ben Hur.

Outra mudança

Houve ainda uma outra mudança na chapa de candidatos a vereador do União Brasil. Jeferson Ophis desistiu da candidatura. Em seu lugar entrou Michele Neri Peplinski.

Equivocada

E sobre essas trocas feita na chapa da coligação PSD/Republicanos/União, há quem diga que elas foram feitas em desacordo com aquilo que prevê a legislação eleitoral. Isto porque não houve a convocação das executivas dos partidos para decidir sobre a renúncia de Ben Hur e a troca por sua mulher. Eles simplesmente decidiram isso como se estivessem num clubinho. Inclusive, a campanha foi iniciada com os nomes substituídos mesmo antes de a informação ter sido feito à Justiça Eleitoral.

Ratificação

Foi só depois que tudo já estava decidido é que alguém teria se atentado para o que dizia a lei e resolveu convocar as executivas dos partidos da coligação para simplesmente ratificar a troca. Tecnicamente, no entanto, a formalidade da lei não teria sido respeitada. É preciso esperar agora a análise da Justiça Eleitoral para ver se isso influenciará ou não no registro da chapa.

Edição n.º 1429.