Notas políticas: Janela

Começa nesta quinta-feira, 7 de março, a chamada janela partidária.

Ela segue até 5 de abril. Neste período os vereadores podem mudar de partido sem qualquer risco de perder o mandato sob alegação de infidelidade partidária.

Migração

A tendência é que a janela seja utilizada por diversos vereadores araucarienses. Entre os que devem mudar de partido até 5 de abril estão Vagner Chefer (Podemos), Aparecido Ramos (PDT), Ricardo Teixeira (PSDB), Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania), Pedro Ferreira de Lima (Cidadania) e Valter Fernandes (Cidadania).

Grupão virou grupinho

E como esperado, “não deu boa” aquele sonho dos partidos de oposição de formarem uma frente ampla para lançar um único candidato de oposição para enfrentar o candidato a prefeito indicado por Hissam. O motivo do naufrágio da ideia? A maioria queria ser o candidato e jurava de pé junto que era a melhor opção. Assim, o grupão virou grupinho.

Não empolgou

E falando em articulações, parece que o ex-prefeito Olizandro José Ferreira (MDB) já desanimou da ideia de lançar o ex-vereador Fábio Alceu como candidato a prefeito nestas eleições municipais pelo PSB. O desânimo teria vindo após sondagens próprias que demonstraram que o nome de Fábio não empolgou. Com essa alternativa praticamente descartada, Olizandro teria voltado a cogitar a hipótese de tirar as pantufas e ser ele mesmo candidato a prefeito agora em 2024.

Bibo Pai e Bob Filho

A ideia de Olizandro Pai nem seria tanto ser um candidato competitivo nestas eleições, mas sim dar uma retaguarda a chapa de vereadores de seu grupo, que terá como principal nome justamente seu filho, Olizandro Junior.

Despesas com pessoal

Dados da Secretaria Municipal de Finanças (SMFI) mostram que o Município gastou em 2023 R$ 636.716.439,44 com os salários e encargos de seus mais de cinco mil funcionários públicos. O valor corresponde a 47,08% da chamada receita corrente líquida da cidade. Os dados foram apresentados na semana passada durante audiência de prestação de contas.

Saúde e Educação

Também nessa audiência pública foram apresentados os dados referentes as despesas com Saúde e Educação no Município ao longo do ano passado. Para a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) foram repassados em 2023 o correspondente a 20,86% da receita corrente líquida. Em grana isso significa R$ 246 milhões. Já para a Secretaria Municipal de Educação (SMED) foram encaminhados R$ 302,6 milhões. O valor corresponde a 25,46% de tudo o que entrou nos cofres municipais no ano passado.

Edição n.º 1405