Notas Políticas: Menos três

Apenas oito dos onze vereadores que integram o parlamento municipal participaram da sessão desta terça-feira, 5 de setembro. Irineu Cantador (PSD), Fábio Pavoni (PV) e Celso Nicácio (PSD) não puderam comparecer a plenária. O trio, no entanto, justificou a ausência à mesa executiva.

Pauta tranquila

A pauta da sessão desta semana estava tranquila. Nenhum projeto, indicação ou requerimento polêmico em votação.

Banheiros

O que acabou tomando boa parte do tempo da sessão desta semana foi a discussão acerca da organização interna dos banheiros de um Cmei localizado no jardim Condor, bairro Capela Velha.

Unissex

Segundo o vereador Eduardo Castilhos (PL), alguns pais com filhos nesse Cmei o teriam procurado relatando que os banheiros da instituição eram compartilhados por meninos e meninas. Por conta disso, ele acabou protocolando um requerimento exigindo explicações da Secretaria de Educação, já que isso desrespeitaria uma lei municipal.

Bem pequeninos

Num primeiro momento a explicação da direção do Cmei foi a de que os banheiros seriam utilizados tanto para meninos e meninas porque essas crianças são muito pequenas e sempre vão até o sanitário acompanhado dos professores. O Cmei em questão atende alunos até o chamado infantil 4.

Grosseiro

Ainda sobre essa pauta, a direção do Cmei não teria gostado da forma como Eduardo Castilhos tratou a questão. Isto porque, além do requerimento, ele também teria chegado à instituição acompanhado de assessores que estariam filmando a “fiscalização”. Profissionais que trabalham no local o acusaram de ter sido grosseiro e de buscar autopromoção com o episódio.

Negou

Segundo Eduardo Castilhos, não procede a informação de que ele teria sido grosseiro e nem que sua assessoria teria chegado gravando. O vereador, porém, admitiu que seu assessor estava com um celular e um estabilizador para filmagens, uma espécie de pau de selfie. Mas garantiu que os equipamentos estavam desligados.

Muito educada

Quem também foi até esse Cmei vistoriar a existência do banheiro unissex foi o vereador Valter Fernandes (Cidadania). Sua visita, porém, foi “de boa”. O edil, inclusive, na mesma sessão em que Castilhos reclamou da direção da instituição, afirmou que foi muito bem tratado pela equipe que trabalha nessa instituição. “Eu não posso reclamar. Fui muito bem tratado lá”, disse Valter.

Desdobramentos

E como consequência da história do banheiro unissex, o que se viu na sessão desta terça-feira (5) foram outras reclamações da forma como a Secretaria de Educação estaria lidando com algumas situações. Tanto é que a certa altura dos trabalhos o presidente da Câmara, Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania) sugeriu que fosse realizada uma audiência pública para discutir a questão dos banheiros e convidada a secretária de Educação para esclarecer as dúvidas levantadas por alguns vereadores sobre o trabalho da SMED.

The Flash

Para tentar esclarecer o quanto antes as dúvidas dos edis, o secretário de Governo, Vanderlei Francisco de Oliveira, que estava acompanhando a sessão, ligou para Adriana Palmieri (secretária de Educação) e perguntou se ela não poderia ir naquele exato momento à Câmara para botar as dúvidas de Castilhos e dos demais edis em pratos limpos. Adriana só teria dito “tô indo!” e desligou o telefone.

Cinco minutos depois

Passados alguns minutos, Adriana chegou ao plenário e, com a autorização do presidente da Câmara, ocupou a tribuna da Casa para esclarecer as dúvidas de Castilhos. Como boa professora, foi didática. Só faltou pegar na mão do vereador para explicar como as coisas funcionam na Secretaria de Educação e sobre como agiu no caso dessa história do banheiro. Acrescentou ainda que todos os Cmeis da Prefeitura têm banheiros masculinos e femininos e que em nenhum deles pode haver sanitários unissex e que todas as direções dessas instituições tem conhecimento disso.

Desculpas

Adriana também parece ter usado a experiência como professora para tentar dar à discussão do banheiro unissex o tamanho que ela merece e, para acalmar Castilhos, se desculpou em nome da Secretaria da Educação caso o episódio o tivesse magoado.

Elogios

A atitude de Adriana de ir prontamente à Câmara aparar as arestas do caso do banheiro unissex rendeu elogios de vários vereadores. O presidente da Casa mesmo afirmou que ela saiu maior do que entrou naquele plenário. “A senhora tem o meu respeito pela maneira como lidou com essa situação. Quem dera todos os secretários fossem assim”, elogiou.

Recursos

O deputado Nelson Justus (MDB) entrou em contato com o secretário de Governo na semana passada. Na ligação disse que, atendendo a pedido de Vanderlei, estava direcionando a colégios estaduais de Araucária duas cotas de R$ 50 mil. Os recursos são parte do programa Escola Bonita e são depositados diretamente no fundo rotativo dessas instituições para que as direções escolares possam executar pequenos reparos.

Capela Velha e Tietê

Os recursos encaminhados por Justus a pedido de Vanderlei vão beneficiar os colégios Ana Kava, que fica na localidade do Tietê, e Agalvira Bittencourt Pinto, no Capela Velha. Cada um deles receberá R$ 50 mil.

Até às 19h

Os usuário da Unidade de Saúde do Boqueirão receberam mais uma boa notícia esta semana. É que a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) estendeu o horário de funcionamento do centro de saúde. Agora, ele ficará com as portas abertas até às 19h. Antes, essa unidade fechava às cinco da tarde. O acréscimo no horário de atendimento foi possível porque o serviço passou a ser classificado como Estratégia de Saúde da Família.

Juventude

Araucária realizará agora no mês de setembro sua 1ª Conferência Municipal de Juventude. O evento será coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e acontecerá no dia 23 nas dependências do Centro de Convivências, que fica na Avenida Nossa Senhora dos Remédios. O tema da conferência é o mesmo da versão nacional: Reconstruir no presente, construir no futuro. Mais informações sobre a programação desse encontro serão divulgadas em breve pela SMAS.

Edição n.º 1379