Notas Políticas: Mudanças

Nos últimos dias houve algumas mudanças em postos de comando da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP). A diretoria geral da pasta, que até então era comandada por Jair Jerry da Silva, passa a ser ocupada por Cleverson Padilha. Já a direção operacional da Guarda Municipal, que estava sob os cuidados de Hélio Gomes de Souza, passa para as mãos de Ketelyn Rodrigues dos Santos. Será a primeira vez desde a criação da GM que uma mulher ocupa o posto. Padilha está na Guarda Municipal desde 2010. Já Ketelyn veste a farda azul desde 2011.

Cheia

A sessão da Câmara desta terça-feira, 16 de maio, estava com a pauta de votações recheada. Ao todo, foram votadas 54 matérias. Dessas, 14 foram projetos de lei e o restante indicações, requerimentos e moções.

Quase completo

Dos onze vereadores que integram o parlamento, dez estavam presentes. O único que não pode comparecer aos trabalhos nesta semana foi Eduardo Castilhos (PL). Ele, conforme a direção da Casa, justificou sua ausência. O edil estava representando a Câmara em evento que acontecia na Assembleia Legislativa do Paraná.

Projetos

Entre os projetos aprovados pelos edis na sessão desta semana esteve um que criou a Semana do Pinhão no Município. Ele é de autoria do vereador Aparecido Ramos (PDT). Outro texto aprovado foi o que regulamenta na cidade a profissão de contador de histórias. O autor foi o vereador Pedrinho da Gazeta (Cidadania). De autoria do vereador Valter Fernandes (Cidadania) foi aprovado um projeto que autoriza os agentes de combate a endemias a adentrarem imóveis fechados quando entenderem que naquele local pode haver focos de mosquitos transmissores da dengue e outras doenças. Todas essas matérias ainda carecem de aprovação em segunda votação.

HMA

A Prefeitura segue pensando em formas para melhorar o atendimento prestado pelo Hospital Municipal de Araucária (HMA), que tem sido alvo de muitas reclamações por parte da população. Já existiria um consenso dentro da gestão de que a modelagem atual de administração do HMA está ultrapassada e não privilegia o usuário. Algumas alternativas estão sendo pensadas para reformular isso e novidades devem surgir em breve.

Pronto Atendimento Infantil

E falando em HMA, algumas mudanças devem ser vistas em breve no acolhimento das famílias que procuram o Pronto Atendimento Infantil (PAI), que fica anexo ao HMA. O local tem recebido muitas críticas, não somente pela demora por uma consulta, mas também pela falta de infraestrutura para quem precisa aguardar para passar pela triagem e pelo consultório médico.

Containers

De forma provisória, a ideia seria alocar alguns containers no jardim de inverno que hoje tem servido de área de espera. Esses containers substituirão uma tendinha que hoje existe ali.

Correição

Nos dias 26 e 27 de junho o Ministério Público de Araucária será submetido à correição pela Procuradoria Geral de Justiça do Paraná. O trabalho começará sempre às 8h30. Esse é um procedimento padrão, uma espécie de auditoria que a direção do MP no Paraná realiza nas promotorias de cada comarca para verificar se o trabalho vem sendo realizado de forma, digamos assim, correta.

De portas abertas

Esse procedimento de correição, inclusive, pode ser acompanhado pela população. Nesses dois dias qualquer cidadão pode comparecer ao fórum para conversar com os integrantes da equipe de correição e, eventualmente, esclarecer alguma dúvida, fazer alguma reclamação ou mesmo elogio sobre o trabalho do MP local.

Reforma

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) acaba de abrir licitação para escolha da empreiteira que ficará responsável pela reforma e adequação do antigo prédio do Centro de Convivências da cidade, que fica ali na Avenida Brasil. A obra tem preço estimado em R$ 1 milhão. O certame tem data de abertura marcada para 21 de junho.

CRAS

Com a reforma, o antigo Centro de Convivências terá dupla finalidade. Parte do imóvel será utilizado como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Centro. Já a outra metade, onde funcionava uma espécie de ginásio em que os idosos praticavam atividades diversas, será transformada num Centro de Albergagem para acolher, principalmente, moradores em situação de rua.

Conselho Tutelar

Anda disputado o processo seletivo para escolha dos dez novos conselheiros tutelares de Araucária. De um total de 61 inscritos, 44 tiveram a candidatura deferida.

Em outubro

A eleição para escolha dos novos conselheiros só acontece no primeiro domingo de outubro e até lá os candidatos terão que vencer outras etapas até chegar à fase de pedir o voto para o eleitor.

De volta à casa

A Rádio Iguassu e a TV Araucária estão sob nova direção administrativa, jornalística e artística. Carlos Cesar Michaliszen voltou pra casa. Exatamente, ele que por anos comandou o principal jornalístico da emissora e que havia dado um tempo da cidade, voltou para casa. Cheio de ideias e entusiasmado com o novo desafio, Carlos Cesar quer dar cara nova a mais antiga emissora de rádio do Município e está aberto a parceiros comerciais e de trabalho que queiram conversar. Para isto, basta dar um pulinho na sede da rádio, que fica ali na marginal da Rodovia do Xisto.

Edição n. 1363